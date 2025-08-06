Природный цикл насекомых уже приближается к своему окончанию.

Нашествие саранчи в Украине вскоре закончится естественным образом с приближением осени. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Он пояснил, что сейчас у этих насекомых период спаривания, после чего они отложат яйца. Именно из таких яиц этой весной и вылупилась саранча, которая этим летом сильно размножилась.

"Личинки как раз к лету подрастают, становятся взрослыми насекомыми и спариваются, а осенью откладывают яйца. То есть ближе к осени, сентябрю, когда жара спадает, то саранча полностью исчезнет", - пояснил Халаим.

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По словам эксперта, для насекомых этого вида нормальным явлением является исчезновение к осени.

"Многих птицы съедают, каких-то - природные хищники, а потом позже все, кто остался, погибнут уже по своим биологическим часам", - подытожил энтомолог.

Нашествие саранчи в Украине

Как писал УНИАН, в этом году на юге Украины фиксируют большое количество саранчи. Насекомые расплодились в таком количестве, что это создает риски для аграрной отрасли и природных экосистем.

По словам экспертов, в целом саранча является привычным видом для Украины. В этом году ее наплодилось чуть больше нормы в первую очередь из-за теплой зимы и весны.

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