У Зеленского не верят, что Кремль сможет вернуть утраченную благосклонность Трампа.

Визит в Москву специального посланника США Стива Уиткоффа ничего не изменит принципиально в российско-украинской войне, потому что Россия не способна предложить приемлемых решений. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Путин не отказался от своих претензий на Украину и намерен продолжать агрессию.

"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - пояснил Подоляк.

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Целью Кремля на ближайшую перспективу является уменьшение объемов западной помощи Украине, считает советник главы ОП. Вместе с тем Подоляк убежден, что Дональд Трамп понимает тактику Кремля и уже не пойдет на значительные уступки.

Подоляк не исключает, что Кремль попытается вернуть расположение Белого дома определенными экономическими предложениями, вроде открытия доступа к проектам по добыче российских нефти и газа. Но советник главы ОП сомневается, что президент США клюнет на эту наживку.

Визит Уиткоффа в США

Как писал УНИАН, сегодня в Москве состоялись переговоры американского специального посланника Стива Уиткоффа с руководством России. По имеющейся информации, переговоры продолжались около трех часов, после чего российская сторона заявила о "полезном и конструктивном" разговоре.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили войну в Украине, а также "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества США и РФ. Однако каких-то конкретных подробностей до сих пор не озвучено.

Накануне британское издание The Telegraph писало, что миссия Уиткоффа, вероятно, заключается в том, чтобы лично передать Путину определенные месседжи. А именно: что США решили наказать Россию новыми санкциями, и Трамп не простит Путину любую эскалацию, к которой Россия могла бы прибегнуть в ответ на эти санкции.

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