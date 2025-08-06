Испания вместо F-35 планирует купить европейские Eurofighter или FCAS.

Испания больше не рассматривает вариант покупки американских истребителей F-35. Вместо этого Мадрид выбирает между европейскими Eurofighter и Future Combat Air System (FCAS). Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны Испании.

В агентстве напомнили, что ранее появилась информация о том, что правительство Испании отложило планы по покупке F-35, которые производит Lockheed Martin. Еще в 2023 году Испания выделила 6,25 млрд евро из бюджета на покупку новых истребителей.

Тем не менее план правительства Испании потратить большую часть дополнительных 10,5 млрд евро на оборону в этом году сделал невозможным приобретение истребителей американского производства.

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Журналисты отметили, что в начале 2025 года премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах увеличить расходы на оборону, чтобы достичь текущей цели НАТО в 2% от ВВП, а позже достичь показателя в 5% от ВВП. Позиция Санчеса возмутила президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары этой страны.

Пентагон вдвое сократил закупку истребителей F-35 - что известно

Напомним, что в июне 2025 года Пентагон предложил Конгрессу США вдвое сократить количество истребителей F-35, которые должны быть приобретены для Воздушных сил - с 48 до 24 единиц. В Bloobmerg отметили, что этот шаг является частью более широкого плана министра обороны США Пита Хегсета по сокращению прогнозируемых расходов Пентагона на 8% в течение 5 лет.

Более того, истребитель F-35 давно стал объектом критики в первую очередь из-за своей высокой стоимости. Миллиардер Илон Маск публично говорил о том, что эта программа является устаревшей. Он поставил под сомнение целесообразность пилотируемых истребителей в эпоху беспилотных технологий.

Тем не менее эта программа продолжает действовать. В 2026 финансовом году Пентагон запросил $3,5 млрд на F-35 для ВВС, еще $1,95 млрд - на 12 палубных истребителей для ВМС и $1,78 млрд - на 11 самолетов для морской пехоты.

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