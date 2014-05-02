Минобороны: террористы сбили под Славянском два вертолета, погибли двое военных

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, вертолеты Ми-24 ВСУ осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе.

По предварительной информации, боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В результате обстрела двое военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации ВСУ. В этом случае жертв и пострадавших нет.

На месте работает следственная комиссия.

В Минобороны отметили, что факт использования против Вооруженных сил Украины ПЗРК «ярко свидетельствует о том, что против военнослужащих в Донецкой области действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные по последнему слову техники профессиональные диверсионные группы, которые путем осуществления террористических актов и диверсий пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. При этом ни один из нападающих не задается вопросом, что в результате их деятельности погибают и получают ранения люди, становятся сиротами дети. Подобное поведение присуще или военным другой страны, которые действуют против определенного им руководством “врага”, или наемникам с достаточно большим опытом, которые готовы действовать против кого угодно за денежное или иное вознаграждение».