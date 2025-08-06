Этот код - часть предстоящего обновления.

В коде свежих обновлений Starfield пользователи Reddit заметили изменения, которые могут указывать на подготовку новой функции - межпланетных перелётов.

В коде игры появились строки, связанные с так называемым "круизным режимом" для корабля. Автор находки предполагает, что этот режим позволит перемещаться между планетами напрямую, без одного из загрузочных экранов.

О полноценной бесшовной посадке на планету речь пока не идёт. Да и сам факт появления новых скриптов не означает, что функция точно дойдёт до релиза. Такие элементы могут быть частью экспериментов внутри студии и так и остаться неиспользованными.

Видео дня

Тем не менее разработчики действительно продолжают работу над игрой. В июле они подтвердили, что готовят крупные обновления и расскажут о них в ближайшие месяцы. Кроме того, по данным инсайдера MP1st, второе DLC для Starfield планируют выпустить в 2026 году.

Ранее разработчик Starfield рассказал, что игра могла обойтись и без загрузочных экранов. Нейт Пуркейпил был очень удивлён количеством загрузок в Starfield.

Кроме того, недавно дизайнер Skyrim заявил, что уверен в успехе сиквела Starfield. Разработчик считает, что студии просто не хватило опыта работы с новыми мирами.

Вас также могут заинтересовать новости: