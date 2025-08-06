В законодательстве о мобилизации есть нормы, которые не могут работать априори.

Мобилизационное законодательство в Украине полноценно не работает, потому что оно не соответствует современным реалиям. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

По ее мнению, в нынешнем состоянии мобилизационное законодательство больше соответствует условиям 2022 года, когда добровольцы массово приходили в ТЦК. Теперь же мобилизация происходит принудительно. В этом процессе часть задач возложена на местные органы власти и руководителей предприятий, которые однако самоустранились от этого процесса.

Так, по словам Решетиловой, "является нонсенсом" и "не работает" норма закона, которая обязывает местные власти доставлять людей в ТЦК.

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"Это выборные должности. И понятно, что они не хотят конфликтов со своими общинами. И они не занимаются мобилизацией совсем, за некоторыми исключениями", - подчеркнула она.

Такая же норма в законе есть и в отношении руководителей предприятий. И она так же не работает, говорит военный омбудсмен.

"У руководителя предприятия есть конфликт интересов, поскольку он заинтересован в том, чтобы его качественный сотрудник оставался на своей должности, а не шел служить. Поэтому, конечно, руководители предприятий максимально скрывают своих сотрудников и не только не занимаются доставкой, но часто противодействуют мобилизации", - сказала Решетилова.

По словам омбудсмена, сейчас ведется работа по улучшению ситуации в самих ТЦК. Например, внедряется право на звонок, чтобы человек мог сообщить родным о том, что его доставили в военкомат.

Кроме того, Решетилова отметила, что доставкой военнообязанных в ТЦК все же должна заниматься полиция и местные органы власти.

"Нам очень важно снять эту агрессию с военнослужащих. Это прикроет пространство для манипуляций и российской пропаганды", - отметила омбудсмен.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, мобилизация в Украине на 90% проходит более-менее добровольно, а скандальные случаи на самом деле являются единичными. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, почти все, кто получают повестки, сами приходят в ТЦК.

Также мы рассказывали, что с недавних пор в Украине изменились правила вручения боевых повесток. Теперь их могут отправлять по почте, а за их игнорирование человека сразу будут объявлять в розыск.

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