В то же время Москва может планировать новую войну, считает Иван Тимочко.

Россия готовится создать 10 новых дивизий и может использовать их для активизации на одном из направлений на фронте в Украине.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Иван Тимочко - Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. "Что такое дивизия - это 3-4 бригады. 10 дивизий - мы понимаем, какое это количество. По людям, в среднем бригада - 3-5 тыс. человек. То есть одна дивизия - 10-15 тыс. человек. Конечно, Россия вряд ли полнокровные дивизии сделает. Это несколько российских армий. Для понимания, одна армия наступает на Сумщине, два армейских соединения наступают на Покровск. То есть мы понимаем, что Россия где-то готовит или серьезное усиление линии фронта, или готовится открыть новое направление", - высказал мнение Тимочко.

Он отметил, что именно для этого Украине важно создавать новые резервные бригады. Которые можно было бы использовать для оперативного реагирования на российские угрозы.

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"Другой вопрос - какие это будут дивизии. Если это будут пехотные или мотопехотные, это одна история. Это точно попытка для наступления. Если это будут дивизии десантные, морской пехоты, беспилотные, эти дивизии они могут использовать против Балтии или Скандинавии. А даже может и азиатскими - мы видим, как обостряются отношения с Азербайджаном в России. Мы видим, как Путину нужна какая-то небольшая победоносная война. И контролируемая российским правительством Грузия может оказаться в счет такой жертвы", - добавил Тимочко.

Мобилизация в РФ: важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия до конца года планирует создать 10 новых дивизий. Две из них уже созданы, сообщил Главком.

По словам директора программ по безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, способность РФ мобилизовать людей превышает ее потери на фронте. Это позволяет россиянам формировать новые резервы для войны в Украине. Он отметил, что для того, чтобы РФ потеряла свой потенциал для ведения войны, ее ежедневные потери должны достигать 1300-1600 военных.

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