Каждый может получить по 20 лет лишения свободы.

Двух граждан Китая арестовали в США по делу о нелегальном экспорте ИИ-чипов. Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.

По данным Минюста США, 28-летние Чуань Ген из Пасадены и Шивэй Ян из Эль-Монте вывозили в Китай высокопроизводительные графические процессоры без лицензий. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие утверждает, что с октября 2022 по июль 2025 года они использовали подставную компанию ALX Solutions Inc. для нелегального экспорта технологий, в том числе ИИ-чипов.

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Причём компания была основана вскоре после того, как Министерство торговли США ввело жёсткие ограничения на экспорт таких компонентов в Китай.

В документах также указано, что часть поставок проходила через Сингапур и Малайзию, регионы, известные как транзитные точки для нелегального ввоза чипов в Китай.

Только в декабре 2024 года ALX Solutions отправила партию GPU, официально задекларированную как подлежащую контролю, но по факту содержавшую незарегистрированные компоненты. До этого у компании было как минимум 20 аналогичных отгрузок.

При этом компания никогда не получала оплату от покупателей, но ей приходили переводы от китайских и гонконгских компаний. Например, в январе 2024 года ALX Solutions получила перевод в 1 миллион долларов.

Власти не уточняют, какие именно GPU перевозились, но упоминается "самый мощный на рынке чип для ИИ-приложений", использующийся, среди прочего, для автопилота и медицинской диагностики. Вероятно, речь идёт о Nvidia H100 или B200.

Ранее мы рассказывали, что китайцы представили свою первую игровую видеокарту сравнимую с NVIDIA RTX 4060. Видеокарты Lisuan даже смогли запустить Black Myth: Wukong в 4К разрешении.

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