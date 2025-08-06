Главные роли в фильме сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри – супруги в реальной жизни.

21 августа 2025 года в украинский прокат выходит боди-хоррор "Одно целое" (Together) с впечатляющими рейтингами, погружающий в жесткое, но захватывающее исследование того, как людей меняет любовь – причем иногда меняет в самом буквальном физическом смысле.

"Если коротко, это – фильм о том, как вас трансформирует влюбленность", – объяснил австралийский режиссер Майкл Шенкс, для которого фильм "Одно целое" стал полнометражным дебютом. И – дебютом более чем удачным. Ведь ленту уже называют новой "Субстанцией", проводя параллели с суперуспешным прошлогодним боди-хоррором Корали Фаржа, который даже номинировался на "Оскар" как лучший фильм.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором ленты в Украине, рассказывает все, что нужно знать о фильме, о котором точно все будут говорить.

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О чем фильм

Сюжет ленты начинается с того, что влюбленная пара, Тим и Милли, переезжают в загородный дом, где с ними внезапно начинают происходить странные и жуткие вещи. Их отношения – и даже тела! – оказываются под угрозой из-за неизвестной и ужасающей силы, которая искажает и может изуродовать не только их любовь, но и их самих.

Испытание на прочность для реальной голливудской пары

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Соседи. На тропе войны", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена") и Элисон Бри ("Перспективная девушка", сериалы "Безумцы", "Сообщество", "Блеск"), которые являются супружеской парой в реальной жизни, они же выступили продюсерами ленты.

"Мы с Дэйвом много работали вместе. Мы женаты, мы вместе более 13 лет. Наш уровень невербального общения очень высокий. И в съемках "Одного целого" это пригодилось нам на очень буквальном физическом уровне", – рассказала Бри.

По словам актрисы, несмотря на всю близость их пары в реальной жизни, эта работа даже для них стала настоящим испытанием, ведь в некоторые съемочные дни они буквально не могли разделиться и должны были абсолютно все время быть вместе.

"Были дни, когда мы были прикреплены рука к руке в течение 10 часов, и даже в туалет должны были ходить вдвоем", – пояснила она.

Но в конце концов Бри и Дэйв выдержали это испытание и теперь надеются, что люди в любых отношениях станут ближе к своим партнерам после просмотра их фильма.

Крутые спецэффекты и настоящие синяки

Буквальное физическое слияние актеров на экране в одно целое, конечно, было бы невозможным без применения спецэффектов. За них в проекте отвечали сразу три мощные студии: RISE, которая в частности работала над блокбастером "Фантастическая четверка: Первые шаги" и сериалом "Последние из нас", Framestore ("Супермен", "Как приручить дракона") и Basilic Fly Studio ("Дэдпул и Росомаха", "Дэдпул 2").

А главной по визуальным эффектам в "Одном целом" была оскаровская номинантка Женивьев Камиллери, ранее работавшая над такими визуальными шедеврами, как "Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение силы" и "Безумный Макс: Дорога гнева".

Впрочем, одними спецэффектами не обошлось. "Мы тащили Дэйва и Бри по гравию, ударяли о стены – часто обнаженными. И они были полностью готовы к этому!", – рассказал режиссер Майкл Шенкс. Режиссер-дебютант был просто поражен тем, насколько преданной была эта актерская пара жестокой честности, которую требовал сценарий. "Они были идеальными партнерами", – добавил он с восторгом.

Но эта жестокая честность далась непросто – так, например, Дэйву Франко она стоила множества синяков. "Он все время жаловался: "О, у меня болит ягодица! О, у меня болит бедро!". А я смотрела и говорила: "Оно и неудивительно, ведь ты – один огромный синяк", – вспомнила Элисон Бри.

Фильм-психотерапия о созависимых отношениях

Но "Одно целое" – это не только о физической выносливости. Это также об эмоциональном выживании, недопонимании, упрямстве, уязвимости и той искренности на уровне внутренностей, которая приходит с попыткой сохранить любовь.

"Некоторые люди признавались мне, что фильм помог им разобраться с проблемами в отношениях с партнером, – делится режиссер. – А один парень сказал: "Моя жена умоляла меня не говорить этого вам, но я думаю, что этот фильм о нас".

"Одно целое" заставляет зрителей задуматься о созависимости и токсичных отношениях, и о том, какие синяки и шрамы они могут оставлять на вашей жизни.

"Я со своей партнершей уже более 15 лет. Я никогда не был без нее в своей взрослой жизни, и наоборот. Сколько себя помню, мы жили в одном доме, имели одних и тех же друзей, ели ту же еду, дышали тем же воздухом... – рассказал Майкл Шенкс, который выступил не только режиссером, но и сценаристом ленты. – Этот фильм о потенциальном ужасе совместной жизни с кем-то; о тревогах обязательств, проявляющихся в больших масштабах. Он о созависимости, моногамии, романах и обидах – и о том, что в определенный момент мы действительно не можем различить, где заканчивается одна жизнь и начинается жизнь нашей второй половинки".

Таким образом, "Одно целое" смело можно сравнить со своеобразной – жесткой, но безусловно полезной, – психотерапевтической сессией о созависимых отношениях.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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