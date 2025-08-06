Ванга десятилетиями завораживала мир своими поразительно точными предсказаниями. Теперь пора взглянуть в будущее.

Последователи бабы Ванги считают, что она с поразительной точностью предсказала важнейшие события мирового масштаба: теракты 11 сентября, катастрофу в Чернобыле, появление ИГИЛ и многое другое. Ванга умерла в 1996 году, но её пророчества продолжают обсуждаться каждый год — и сейчас самое время разобрать те, которые касаются нашего будущего.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сейчас трудно проверить, действительно ли следующие предсказания принадлежат именно Ванге. Однако, к примеру, на 2025 год она предвидела крупнейший демографический кризис в Европе, пишет The Economic Times.

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