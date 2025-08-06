Первые забастовки пройдут в 12 аэропортах Испании в середине августа.

В ближайшее время отдых многих туристов может пострадать из-за масштабных забастовок сразу в 12 аэропортах Испании.

Как пишет Daily Mail, в частности, забастовки коснутся аэропортов Барселоны, Мадрида, Севильи, Аликанте, Ибицы, Малаги, Пальма-де-Майорки, Тенерифе-Южный, Жироны, Лансароте и Сантьяго-де-Компестела.

Первоначальная забастовка запланирована на 15, 16 и 17 августа в три временных интервала: с 5:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00, 21:00 и 23:59.

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Если требования протестующих не будут выполнены, до конца года забастовки будут продолжаться каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Среди прочих в забастовках участвует компания Azul Handling, входящая в группу Ryanair, которая предоставляет услуги по обработке багажа нескольким испанским аэропортам. А сами забастовки были организованы Всеобщим профсоюзом работников (UGT).

Эти акции проводятся в ответ на заявления о "постоянных нарушениях" трудовых прав и "постоянной нестабильности". Персонал надеется выразить протест против "злоупотребления сверхурочной работой" и санкций, наложенных на сотрудников. Также в числе проблем отмечаются разногласия по поводу премий и отсутствие стабильной работы.

Другие туристические проблемы Испании

Как сообщал УНИАН, хотя экономика Испании сильно зависит от туризма, во многих популярных городах местные жители активно протестуют против чрезмерного туризма.

Эти протесты уже привели к уменьшению количества предложений жилья для туристов, росту цен на туристические услуги и оттоку иностранных гостей.

Одновременно крупнейший лоукостер Европы Ryanair сокращает количество рейсов в Испанию, обвиняя местные власти в непомерно высоких аэропортовых сборах.

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