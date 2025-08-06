Военный о перемирии в небе: Сомневаюсь, что Украина на это согласится

Россияне при ближайшей возможности нарушат договоренность о перемирии в небе, если она все же будет достигнута. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Иван Тимочко - Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что это произойдет, как только Россия соберет достаточное количество ударных средств и переместит собственное производство "под землю". В то же время он отметил, что важно понимать, на каком уровне РФ хочет ввести такое перемирие.

"Если, например, это в прифронтовой зоне на применение беспилотников против российской бронетехники, которая сейчас неэффективна для россиян, они ее просто не могут использовать для бронеударов. Потому что их сразу уничтожают с воздуха. Так это вопрос, или Путин просто хочет наступательные операции к стратегии российских генералов - большие танковые клинья, большое количество бронетехники, с воздуха оно не уничтожается. Поэтому это такое странное прекращение огня в воздух, чтобы усилить российскую армию. Сомневаюсь, что на это согласится Украина и США", - сказал Тимочко.

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В то же время он отметил, что если за этим этапом перемирия будут новые договоренности о мире на земле, то в таком случае ситуация отличается. Впрочем, как отметил Тимочко, Россия нацелена на эноцид украинского населения.

"Мы видим, какие массированные удары с воздуха они наносят по гражданским жилым объектам. А если они скажут, что на поле боя прекращаем, а все остальные, стратегические объекты мы бьем. То есть здесь надо понимать, какие четкие пункты будут прописаны в том плане. Того, что прекращается, на какие сроки и кто ответственный. Если это опять будет на уровне российских непонятно каких делегатов, то ответственности не будет", - добавил Тимочко.

Он также рассказал, что подобные желания России заключить мир в небе свидетельствуют об эффективности украинских ударов.

"Они оказались настолько эффективными, что Россия не может найти им противодействие. Эти удары по железной дороге, аэродромам, складам, заводам. Это наши удары по НПЗ - Россия снова запретила экспорт топлива за границу, снова цена полезла вверх. Это то, в чем мы показываем результаты, в чем мы успешны", - пояснил Тимочко.

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Воздушные атаки РФ: важные новости

Накануне журналисты Bloomberg рассказали, что РФ может предложить США ввести воздушное перемирие в Украине в качестве уступки перед Дональдом Трампом. В то же время, как отмечают журналисты, Москва все еще решительно настроена продолжать войну.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, воздушное перемирие может быть выгодно именно Путину. Он также отметил, что это не путь к миру, а уступки для победы России.

Между тем эксперт Defence Express Иван Киричевский отмечает, что воздушное перемирие может быть выгодно Украине. Одной из причин является дефицит зенитных ракет в Украине, рассказал он.

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