Актриса Келли Мак, наиболее известная по роли жительницы Колонии Хиллтоп Эдди в сериале "Ходячие мертвецы", умерла в возрасте 33 лет.

Мак скончалась в субботу в Цинциннати после диагноза — глиома центральной нервной системы, сообщила ее семья. Несколько месяцев назад была создана страница на CaringBridge для публикации обновлений о её состоянии, пишет The Independent.

"Ее живая энергия, творческая страсть и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тех, кто знал её лично, и в душах зрителей, которых она покорила своей работой", — говорится в заявлении семьи.

Родившаяся под именем Келли Линн Клебенау, Мак присоединилась к "Ходячим мертвецам" в девятом сезоне, появившись в пяти эпизодах.

До того как прославиться благодаря сериалу AMC, Мак снималась в короткометражках и мини-сериалах, включая Unusual Suspects (2015), Grayson: Earth One (2015), Not Your Average Joe (2016) и Unscrewed (2016). За свою карьеру она накопила десятки телевизионных и киноработ.

За пределами экрана Мак озвучивала несколько заметных проектов, в том числе выступила в качестве дублёра голоса Хейли Стайнфелд в оскароносном мультфильме "Человек-паук: Через вселенные" (2018), а также в рекламе Hyundai Ioniq 2024 года.

Её последняя работа — как на экране, так и в качестве исполнительного продюсера — это будущий фильм Universal (2025). Всего за несколько недель до смерти она опубликовала пост в Instagram с анонсом мировой премьеры фильма в Китайском театре на бульваре Голливуд в Лос-Анджелесе.

"Это небольшой, земной фильм о колоссальных, запредельных концепциях, и мы с нетерпением ждём, когда сможем поделиться им с вами", — гласила часть подписи.

У Келли остались родители, брат Паркер, сестра Кэтрин, бабушки и дедушки, а также её "любимый парень" Логан.

