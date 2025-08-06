Даже на юге и востоке температура снизится.

В четверг, 7 августа, по всей Украине ожидается очень теплая погода. На западе температура чуть повысится, а вот на юге и востоке станет легче - сильной жары не ожидается, максимум - до +33°. На юге и юго-востоке местами дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +24°.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 7 августа ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +25°, ясно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +23°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+26°.

В Одессе 7 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +28°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +27°, небольшая облачность.ю гроза.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +21°...+33°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

7 августа - праздник, приметы погоды

7 августа - Анна летняя. Какая погода до обеда, такая и зима до декабря. Какая погода после обеда, такая будет после декабря.

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