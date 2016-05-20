В Крыму оккупационный суд продлил срок содержания под стражей зампредседателя Меджлиса Чийгоза

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Сроки содержания под стражей Ахтему Чийгозу продлили до 22 июля 2016 года", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесла его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крыму под арестом находятся ряд крымскотатарских активистов по так называемому "делу 26 февраля". Один из них - Чийгоз был задержан во время допроса в крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках". Асанов находится под арестом с 15 апреля 2015 года, Дегерменджи - с 7 мая 2015 года.

15 февраля на заседании т.зв. «Верховного суда Крыма» решили отправить «дело 26 февраля» на доследование.

Подсудимые по этому делу своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Чийгоза, Асанова и Дегерменджи политзаключенными.