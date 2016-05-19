Крымчанин перерезал себе горло в зале суда, протестуя против этапирования в Россию (фото)

Об этом стало известно только сейчас, заявил "Радио Свобода" эксперт Регионального центра прав человека и Украинского хельсинского союза Роман Мартыновский.

По его словам, сейчас мужчина жив, информацию о нем передали новому российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Также у правозащитников есть свидетельства осужденных, которых за отказ от российского гражданства направляли в штрафной изолятор или пытались оказывать на них давление через других заключенных, говорит Мартыновский.

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Сегодня около полусотни украинских осужденных из крымских тюрем обратились по переводу их отбывать наказание на материковую часть Украины, отмечает правозащитник.

Кроме самих заключенных, это могут делать их родственники, отмечает он.