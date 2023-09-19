Предполагается, что новая консоль станет самым мощным Xbox за все время.

Появились подробности о планах Microsoft относительно выпуска следующей итерации консоли Xbox Series X. Как передает The Verge, речь идет о консоли с кодовым именем Brooklin, ее должны представить в октябре-ноябре 2024-го года.

Предполагается, что новая консоль станет самым мощным Xbox за все время, у нее не будет привода для дисков. Ожидаемая цена - 499 долларов.

Судя по всему, у нового Xbox будет цилиндрический корпус, порт USB-C с возможностью зарядки на передней панели. Также, известно, что емкость накопителя составит 2 ТБ, и консоль будет поддерживать технологии Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E.

Видео дня

Кроме того, сообщается, что благодаря обновленному процессору должно уменьшиться энергопотребление на 15%, в режиме ожидания - на 20%.

Nintendo Switch 2 - уто сообщалось

Как писал УНИАН, появились свежие слухи, что долгожданная консоль Nintendo Switch 2 выйдет уже скоро. Отмечалось, что прототип консоли тайно показали на выставке Gamescom: новое поколение получит экран с разрешением выше, чем у оригинальных Switch, а также значительно более мощное железо.

Главной фишкой Switch 2 оказалась поддержка технологии масштабирования NVIDIA DLSS с включенной трассировкой лучей. Те, кто был на частной презентации говорят, что графика на компактной приставке выглядит максимально круто - это уровень PlayStation 5 и Xbox Series.

Вас также могут заинтересовать новости: