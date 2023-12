Ранние слухи предполагали, что Nintendo Switch 2 выйдет только осенью 2024 года.

О будущей консоли Nintendo, которую все называют Switch 2, ходит много слухов, но пока никаких официальных новостей. Портал Wccftech раскрыл новые интересные подробности о гибридной игровой консоли следующего поколения.

Если информация верна, долгожданная консоль выйдет раньше, чем ожидалось – а именно в начале 2024 года. Точную дату, впрочем, не называют. Ранние слухи предполагали, что Nintendo Switch 2 выйдет только осенью 2024 года.

Кроме того, есть информация, что на старте продаж будут доступны две версии: обычная с ЖК-панелью и более дорогая с яркой OLED-панелью. Утверждается, что OLED-экраны поставит южнокорейский техногигант Samsung, а точнее его подразделение Samsung Display.

Nintendo пока что официально не раскрыла существование Nintendo Switch 2. Но прототип консоли тайно показали в августе на Gamescom. Утверждается, что второе поколение Switch сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series. Также новый "свитч" будет иметь обратную совместимость с текущими играми.

Отметим, что с выхода оригинальной Switch прошло уже семь лет. Со временем появились Switch Lite – менее дорогая альтернатива консоли. Она меньше и проще в некоторых деталях, чем основная модель. А в 2021 году вышла модель с OLED-экраном и увеличенным объемом памяти.

В этом году Nintendo Switch получила три мощных эксклюзива: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder и ремастер Metroid Prime. Все три игры получили оценки выше 90% и наверняка соберут кучу GOTY-номинаций в конце года.

Ранее журналисты составили топ лучших игр 2023 года – это хорошее время пересмотреть свой игровой каталог. В топ попала Zelda с Mario, ремейк Resident Evil 4, Alan Wake 2 и другие.

