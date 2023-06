Корпорация ожидает увидеть приход следующего консольного поколения в 2028 году.

Microsoft считает, что новый Xbox и PlayStation 6 появятся на рынке в 2028 году. Тогда и начнется следующее консольное поколение.

Такая информация поступила из документа, который корпорация представила во время судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией США относительно покупки Activision Blizzard. Регулятор пытается добиться наложения временного запрета на поглощение, пока идет расследование приобретения на предмет соответствия антимонопольному законодательству США.

Как отметило издание IGN, документ касался предложения Microsoft к Sony касательно заключения 10-летней сделки на выпуск Call of Duty на PlayStation. В нем сказано: "Этот срок в любом случае выйдет за пределы ожидаемого периода начала продаж следующего поколения консолей (в 2028 году). Таким образом, Call of Duty будет издаваться на последующих консолях PlayStation, если таковые будут выпущены в течение срока действия соглашения. Соглашение также гарантирует, что консольные версии Call of Duty будут предлагаться на PlayStation наравне с Xbox".

Прогнозы Microsoft совпадают с мнением Sony. Ранее японская компания утверждала, что новая PlayStation появится на рынке не ранее, чем в 2027 году. И к тому времени Call of Duty якобы станет консольным эксклюзивом Xbox. Это предположение Sony Microsoft опровергла в новом документе. Ведь если будет заключена 10-летняя сделка, CoD продолжит выходить на PlayStation как минимум до 2033 года, то есть появится и на потенциальной PS6.

Приобретение Activision Blizzard: последняя информация

Напомним, Microsoft продолжает бороться за право завершить сделку с покупкой Activision Blizzard за почти $70 миллиардов.

Корпорация получила одобрение у регуляторов множества стран. Сюда относятся Евросоюз, Китай, Бразилия и Украина.

Сделку заблокировали в Великобритании и США. А еще опасения выразил регулятор Новой Зеландии.

