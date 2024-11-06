Warhorse Studios провела стрим по игре.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios провели первый стрим по игре, трансляция продлилась немного больше двух часов.

В ходе трансляции разработчики показали основной город сиквела Кутна Гору и прошли дополнительный квест, где продемонстрировали все основные геймплейные механики: боёвку, систему диалогов, а также систему стелса.

Также пиар-директор проекта, известный как Sir Tobi, объявил, что в Kingdom Come: Deliverance 2 не будет встроена Denuvo, или какая либо другая DRM-защита. Компания понимает, что идёт на риск, но всё же надеется на добросовестность игроков.

Также Warhorse отметила, что, как и в первой части, мир игры будет придерживаться исторической достоверности. Например, разработчики встретили в городе учителя фехтования, который приехал в Чехию из Германии. Половину реплик персонаж говорит на немецком, а половину - на английском. Разработчики объяснили, что в те времена в Кутна Гору люди съезжались со всей Европы, поэтому в игре будет привычно слышать немецкий, французкий, испанский и другие европейские языки.

С этим же фехтовальщиком была показана боевая система игры. Вообщем всё осталось по прежнему: игрок может наносить удары из шести позиций, болкировать и парировать. Единственное, что разработчики отметили обновлённый саунд-дизайн, и вправду, лязг мечей теперь звучит более звонко, металлически и натуральнее.

В игре появится несколько новых видов дальнего оружия: арбалеты и первые прототипы огнестрела. Арбалетов будет три типа: лёгкий средний и тяжелый. Из лёгкого Индро быстро стреляет и перезаряжает его прямо на ходу, а вот тяжёлый может сразу убить врага, но для его перезарядки придётся остановиться и упереться в землю. Из огнестрельного оружия будут представлены ранние прототипы мушкетов, которые, скорее, будут ультимативным оружием, из-за долгой перезарядки его стоит экономить для подходящего врага.

Также у главного героя теперь есть быстрый выбор оружия. Индро сможет нацепить на пояс до четырёх видов вооружения, например, это позволит быстро переключаться между мечом и лёгким арбалетом.

Ключевое отличие сюжета сиквела от первой части - Индро теперь знатный человек, и у него есть своя свита. Разработчики сравнили это с лагерем из Red Dead Redemption 2, то есть игрок сможет приехать в некий хаб и там пообщаться с персонажами и повыполнять дополнительные активности.

Диалоговая система осталась без изменений, герой всё ещё может использовать в разговоре своё красноречие, социальный статус и угрожающий вид. Проверки в диалогах зависят от характеристик собеседника, а также внешнего вида самого Индро.

По технической части игры: Warhorse пока не может представить системные требования, ведь работа над оптимизацией проекта ещё ведётся. Но пиар-директор заявил, что у себя дома он играет в Kingdom Come: Deliverance 2 на RTX 3050, и она работает у него "как по маслу". Однако на каких графических настройках он не уточнил.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 11 февраля. Игра выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Напомним, что недавно на странице Steam Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая заметка, в которой разработчики рассказали о системе выживания в игре. Из нововведений: на игрока могут обокрасть или напасть во сне, если он выбрал не самое безопасное место для отдыха.

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