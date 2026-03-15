Некоторые украинцы с 3 группой инвалидности могут перейти на 2, если у них есть на то основания.

В Украине людям с тяжелыми заболеваниями и нарушением трудоспособности присваивают инвалидность, которая может быть трех различных групп. При этом самой "тяжелой" считается 1 группа, а 3 группа присваивается при легких нарушениях здоровья. Соответственно, пенсия по инвалидности также выше у лиц с 1 и 2 группой, чем у 3 группы.

Некоторые украинцы могут "повысить" группу с 3 на 2, если у них есть на то основания и они соберут соответствующие документы. Как именно это сделать - эксклюзивно для УНИАН рассказал юрист Александр Груздев из адвокатского бюро "Ивана Хомича".

Кому назначается инвалидность 2-й группы: перечень заболеваний

Есть заболевания и анатомические патологии, при наличии которых инвалидность второй группы устанавливается бессрочно, а также те, при которых этот статус необходимо через некоторое время подтверждать (через 1-2 года).

Бессрочно эта группа предоставляется, в частности, в случае:

Отсутствия одного легкого (если установлено, что из-за этого имеется серьезная дыхательная недостаточность).

Стойкого паралича или значительного нарушения функций конечностей, ограничивающего передвижение.

Ампутации конечности на уровне голени или бедра.

Сахарного диабета первого и второго типа при наличии осложнений, в том числе ампутации.

В целом, если рассматривать, какие заболевания подпадают под 2 группу инвалидности с необходимостью ежегодного подтверждения, то нет конкретного перечня таких болезней. Но есть определенные особенности состояния здоровья, при которых может быть присвоена такая группа.

Например, если человек сталкивается с трудностями при выполнении большинства своих основных действий – ему нужна помощь, чтобы одеться, приготовить еду, передвигаться, принимать лекарства. Такое состояние может быть при различных заболеваниях, но при таких условиях человек может получить вторую группу инвалидности.

Как перейти из 3 группы инвалидности на 2 группу

Если вы хотите провести такую процедуру, сначала нужно собрать медицинскую документацию о текущем состоянии здоровья – пойти к семейному врачу, взять направление к профильным специалистам и пройти обследование.

После обследования нужно снова пойти к семейному врачу и получить направление на прохождение экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования человека (прежнее название – МСЭК). Помимо медицинской документации, нужно взять с собой личные документы – паспорт, налоговый код, предыдущее заключение МСЭК (если таковое имеется).

Если человек проходит комиссию не впервые, то можно заранее подготовить заявление о повторном прохождении. Но этот документ можно заполнить и непосредственно перед прохождением оценки.

Последний этап в том, как перейти из 3 группы инвалидности на 2, – осмотр заявителя экспертной комиссией. Она должна ознакомиться с медицинскими документами и вынести свое решение – либо о присвоении второй группы инвалидности, либо об отказе.

Как изменить группу инвалидности с 3 на 2, если МСЭК отказывает

Эксперт назвал два пути:

Первый метод – обжалование решения МСЭК в вышестоящую инстанцию. В нашем случае – это Центр оценки функционального состояния человека. В него подается жалоба, и вместе с ней нужно собрать перечень документов, которые были предоставлены экспертной комиссии во время осмотра. Центр оценки должен рассмотреть заявление и принять решение – либо отказать (то есть, лицо не получит вторую группу инвалидности), либо удовлетворить жалобу. Эту апелляцию еще можно подать через семейного врача – он сделает соответствующее обращение через медицинскую систему.

Второй способ перехода из 3 группы в 2 – обжалование решения МСЭК в суде. Но этот путь может оказаться более длительным, чем через Центр оценки, поскольку у нас на каждую область приходится один административный суд, на него ложится большая нагрузка, и рассмотрение дела может занять месяцы.

Чем отличается 2 группа инвалидности от 3

Между человеком с 2 и 3 группой есть значительная разница. Юрист назвал наиболее существенные отличия:

Способность к самообслуживанию . Если у человека третья группа инвалидности, то ему нужно 1-2 раза в день помогать, например, приготовить еду, одеться. А человеку со второй группой требуется больше помощи – в частности, при приеме пищи и лекарств, передвижении.

. Если у человека третья группа инвалидности, то ему нужно 1-2 раза в день помогать, например, приготовить еду, одеться. А человеку со второй группой требуется больше помощи – в частности, при приеме пищи и лекарств, передвижении. Способность к работе . При третьей группе человек не теряет полностью возможность работать, но не может выполнять определенную работу. Например, человек всю жизнь был строителем, получил третью группу инвалидности и уже не может работать по этой же профессии, но имеет возможность выполнять обязанности консьержа. При наличии второй группы человеку нужны специальные условия для работы. Например, специально оборудованное место – возможно, человек может работать только лежа из дома, потому что сам не может добраться до офиса.

. При третьей группе человек не теряет полностью возможность работать, но не может выполнять определенную работу. Например, человек всю жизнь был строителем, получил третью группу инвалидности и уже не может работать по этой же профессии, но имеет возможность выполнять обязанности консьержа. При наличии второй группы человеку нужны специальные условия для работы. Например, специально оборудованное место – возможно, человек может работать только лежа из дома, потому что сам не может добраться до офиса. Способность к передвижению . Третья группа присваивается лицам, которые могут передвигаться на определенные расстояния. Усиление группы инвалидности с 3 на 2 означает, что обычно это лицо нуждается в сопровождении во время передвижения. То есть человек либо не может долго ходить самостоятельно, либо не имеет возможности нормально пользоваться транспортом.

. Третья группа присваивается лицам, которые могут передвигаться на определенные расстояния. Усиление группы инвалидности с 3 на 2 означает, что обычно это лицо нуждается в сопровождении во время передвижения. То есть человек либо не может долго ходить самостоятельно, либо не имеет возможности нормально пользоваться транспортом. Способность к общению . При наличии третьей группы человек может самостоятельно общаться, но в определенных ситуациях, например, при разговоре с незнакомыми людьми, ему нужна помощь. Например, могут быть проблемы со слухом, и он понимает по губам своих родственников, но ему нужна поддержка в общественном месте или в государственном учреждении. А у лиц со второй группой могут быть проблемы в общении с любым человеком.

Различие также есть в государственных выплатах. При 2 группе инвалидности лицу выплачивается 90% от пенсии, которую оно получало бы по возрасту. При 3 группе этот показатель составляет лишь 50%.

справка Александр Груздев Юрист Выпускник Национальной академии внутренних дел, юрист адвокатского бюро «Ивана Хомича». Специализируется на гражданских спорах и спорах с органами власти.

Вас также могут заинтересовать новости: