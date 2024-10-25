Андреас Ульман подвёл итоги недавнего эксперимента по налаживанию коммуникации между игроками и DRM-защитой Denuvo.

Denuvo, компания, занимающаяся цифровой защитой игр от пиратства, решила выйти на контакт с игроками и запустила собственный сервер Discord, однако, как и следовало ожидать, эксперимент быстро вышел из-под контроля. Этот ход, нацеленный на улучшение имиджа компании, оказался слишком амбициозным, учитывая многолетнюю неприязнь геймеров к DRM-защите, которую часто обвиняют в ухудшении производительности игр.

На сервере было предложено задать вопросы разработчикам Denuvo и обсудить их технологии. Однако менее чем через два дня после открытия сервер был переведен в режим только для чтения из-за множества нецензурных и агрессивных комментариев. "Количество неподобающего контента делает модерацию крайне сложной для нашей небольшой команды", поделилась компания в Twitter, пообещав внести изменения в ближайшие дни.

Denuvo, видимо, решило, что второй шанс еще возможен. На сервере была объявлена новая система доступа: теперь новые участники должны доказать своё поведение в "медленной" зоне приветственного канала, прежде чем получить полный доступ к общению.

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В интервью Rock Paper Shotgun Product Manager Denuvo Андреас Ульман отметил, что Denuvo стремится стать более открытой и прозрачной, так как в прошлом компания была достаточно закрытой. Он подчеркнул, что хочет установить доверительные отношения с игроками и предоставить им точную информацию о работе DRM. По его мнению, негативное отношение к Denuvo связано, во-первых, с успешностью их решений, которые мешают пиратам получать доступ к играм, а во-вторых, с отсутствием явных преимуществ для игроков, которые могли бы быть очевидны, как в случае с античит-системами.

"Даже немного разбивается сердце, когда я вижу, как наши анти-пиратские технологии воспринимаются сообществом,", сказал Ульман. Он также отметил, что форумы Steam являются "очень токсичной и враждебной средой". По его словам, Denuvo больше не хочет позволять распространять необоснованные утверждения о своей продукции без ответа и хочет стать надежным источником информации для игроков.

Напомним, что недавно стало известно, что новая часть Dragon Age: The Veilguard выйдет без Denuvo. Это подтвердили разработчики, из-за этого у игры не будет предзагрузки, чтобы она не оказалась в сети раньше времени.

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