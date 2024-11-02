Warhorse поделится последними новостями о разработке и ответит на вопросы фанатов.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios проведут первый стрим по игре.

Анонс состоялся на официальной странице Twitter компании. Ведущим ивента станет пиар-директор проекта Тобиас Штольц-Цвиллинг. Разработчики обещают рассказать последние новости производства игры, ответить на вопросы фанатов и, может быть, представить несколько сюрпризов. Трансляция пройдёт на официальном Twitch канале студии 5 ноября в 19:00 по Киеву.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 назначен на 11 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Warhorse Studios уже представила приятный сюрприз для украинских игроков: сиквел получит официальную украинскую локализацию.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что Ubisoft пока не планирует делать украинский перевод в своих играх из-за того, что количество игроков, выбравших украинскую локализацию в недавней XDefiant оказалось очень незначительным. Представители Ubisoft дали УНИАН эксклюзивный комментарий по поводу локализационной политики компании.

Вас также могут заинтересовать новости: