Каша варится быстро, получается ароматной и рассыпчатой.

Перловая крупа не особенно популярна именно потому, что ее приходится сначала замачивать, потом правильно варить, и это - не самый лучший вариант, когда хочется быстро приготовить гарнир. Узнайте, как и сколько варить перловку, чтобы сэкономить свое время.

Как правильно варить перловку, чтобы не замачивать

Существует один проверенный способ, как варить перловку на воде всего за один час, не замачивая крупу предварительно. Для того, чтобы реализовать такой вариант, крупу сначала нужно обжарить. У перловки, которую прокалили до того как сварить, меняется структура зерна, и вариться она будет быстрее.

Прожарка

В первую очередь нужно пересыпать промытую крупу в любую емкость с толстым дном, например, в большую кастрюлю. Поставить ее на плиту, включить средний огонь, и, помешивая, жарить в течение 5-7 минут. Когда зерна станут золотистыми, и появится ореховый аромат, можно выключать плиту. Суть такой хитрости в том, что благодаря прожарке сами зерна становятся снаружи немного тверже, и потом они не развариваются в кашу. Кроме того, в составе перловой крупы есть клейковина, и они во время прогревания превращается в желе, но если вы будете постоянно помешивать зерна, они прожарятся равномерно, а потом, в каше, не прилипнут друг к другу, и гарнир получится рассыпчатым.

Томление

Второй секрет быстрого метода, как варить перловку без замачивания, заключается в правильном расчете воды. Скорее всего, вы думаете, что для идеальной консистенции жидкости должно быть много, но это не так. Нюанс в другом - крупу нужно томить, а не варить.

После того как перловка прожарится, ее нужно прямо в той кастрюле с толстым дном залить крутым кипятком. На один стакан зерен - не более двух с половиной стаканов воды. Смело сразу добавляйте соль и масло, затем накрывайте крышкой и ставьте самый слабый огонь.

Так у вас получится не вареная, а томленая перловка - принцип тот же, что и с пловом. В процессе готовки зерна впитывают влагу и пропитываются ею равномерно, но так как они были прожарены и "закреплены" ранее, не разваливаются и не превращаются в клейстер.

Укутывание

Следующий шаг - укутывание каши. Процесс вашего вмешательства не требует, а результат гарантирует отменный. Вам нужно после 35-45 минут варки крупы убедиться, что воды на поверхности больше нет и выключить огонь. Крышку не открывать, завернуть кастрюлю в теплое полотенце и оставить на полчаса. В течение этого времени крупа будет томиться дальше в кастрюле, все время находясь в тепле. Такой метод - это уже не активная готовка, а "доведение" зерен до нужной консистенции. Перловка будет распариваться медленно и правильно, становясь нежной и мягкой.

Полезный совет: если вы до этого не знали, как варить перловку правильно, попробуйте в первый раз приготовить ее на воде, чтобы опробовать вышеописанный способ. Далее можно будет экспериментировать - готовить кашу на овощном или мясном бульоне, приправляя не обычным сливочным, а топленым маслом. Результат превзойдет все ваши самые смелые ожидания.

Вас также могут заинтересовать новости: