Вы могли даже не задумываться о причине помутнения лобового стекла в вашей машине.

Даже сразу после мойки многие водители все равно замечают странную мутную пленку на ветровом стекле автомобиля. В таком случае проблема, вероятно, связана с процессами внутри салона, из-за которых на материалах постепенно образуется тонкий жирный налет.

Разберемся, чем отмыть лобовое стекло от жира со стороны салона и какие средства эффективнее всего убирают налет и блики.

Как отмыть жирный налет на лобовом стекле – откуда он берется

Мало кто задумывается, что загрязнения в салоне автомобиля могут накапливаться незаметно. Даже если внутри машины поддерживается порядок, на стекле со временем появляется тонкий налет. Причина в том, что в воздухе салона постоянно присутствуют мельчайшие частицы различных веществ, которые медленно оседают на поверхности.

Например, это могут быть испарения технических жидкостей. При малейшей негерметичности системы охлаждения или кондиционера микрочастицы антифриза либо фреона могут попадать в салон и постепенно накапливаться на стекле.

Еще один распространенный фактор – курение в автомобиле. Табачный дым содержит смолы и другие вещества, которые легко попадают на предметы вокруг и образуют липкую пленку. Со временем она делает стекло мутным и ухудшает видимость, особенно ночью.

Немалую роль играют и автомобильные ароматизаторы. Многие из них содержат глицерин или маслянистые компоненты. Испаряясь, они также оставляют за собой след в салоне.

В любом случае, прежде чем хорошо отмыть лобовое стекло, лучше определить причину загрязнения, чтобы предотвратить его в будущем.

Как лучше всего очистить грязное лобовое стекло – эффективные средства

Распространенная ошибка в том, как очистить лобовое стекло от налета – пытаться убрать его обычной сухой тряпкой или бумажной салфеткой. В результате жирная пленка лишь размазывается по поверхности и становится еще заметнее.

Чтобы добиться действительно чистого стекла, нужно использовать средство, которое будет не размазывать, а растворять жир. Для этого подойдут обычные очистители для стекол, растворы со спиртом, нашатырный спирт или даже жидкости, предназначенные для очистки экранов техники.

Однако ключевую роль играет не столько то, чем отмыть лобовое стекло снаружи или внутри, сколько материал салфетки, тряпки или щетки, используемой для этого. Лучший вариант – новая чистая микрофибра.

Если ткань уже использовалась для протирки панели или других деталей салона, на ней остаются частицы пыли и жира, которые снова будут оставлять разводы.

Процесс очистки достаточно простой. Сначала на внутреннюю поверхность стекла следует нанести небольшое количество чистящего средства. Затем подождать несколько секунд, чтобы оно растворило налет. После этого стекло нужно аккуратно протереть сухой микрофиброй до полного удаления влаги.

Если использовать чистую салфетку и не наносить слишком много жидкости, поверхность становится полностью прозрачной, а разводы исчезают.

Такая процедура занимает всего несколько минут, но заметно улучшает видимость на дороге. Чистая внутренняя поверхность стекла уменьшает блики от фар и снижает нагрузку на глаза водителя. Поэтому периодическая очистка лобового стекла изнутри – это не только вопрос аккуратности, но и важный элемент безопасного вождения.

