Запеченная в духовке свинина получается нежной и сама тает во рту.

Отбивные из свинины - надежный вариант обеда или ужина, когда не хочется ломать голову. Хоть это мясо очень ароматное, но при этом довольно жесткое. При жарке на сковороде оно может остаться твердым внутри, из-за чего блюдо окажется испорченным.

Чтобы гарантированно избежать подобной проблемы, вместо жарки попробуйте запечь свиные отбивные. Под действием высокой температуры в духовом шкафу свинина готовится равномерно, приобретая удивительную нежность. Дополнить блюдо можно любимыми соусами, овощами или тертым сыром. Во время запекания ингредиенты "поделятся" ароматом друг с другом.

Вкусные свиные отбивные в духовке

Чтобы отбивные свиные получились нежными и не готовились несколько часов, выбирайте нежирные части свиньи. Рекомендуется использовать вырезку, корейку, бедро или ошеек.

Вот из каких ингредиентов готовятся отбивные свиные - рецепт понравится каждому:

шестьсот граммов свинины;

столовая ложка подсолнечного масла;

сто граммов сыра;

пятьсот миллилитров молока;

две столовые ложки сливочного масла;

две столовые ложки муки;

щепотка мускатного ореха;

соль, перец и другие специи на ваше усмотрение.

Молоко, мука и мускатный орех - это классические ингредиенты, что входят в соус бешамель. Он отлично сочетается с любым мясом и, в отличие от майонеза, подходит для запекания. Именно его мы предлагаем использовать в блюде. Благодаря бешамелю мясо становится нежным внутри ароматной сливочной "пленки".

Есть еще один секрет для сочности - отбивные нужно кратковременно обжарить на сковороде перед запеканием. Такой шаг поможет "запечатать" соки внутри мяса.

Свинину промойте, просушите салфетками и отбейте молотком с двух сторон. Приправьте солью и перцем. На сковороде подогрейте подсолнечное масло и выложите мясные ломтики. Подрумяньте по 2-3 минуты с каждой стороны. Потом переложите отбивные в форму для запекания. Духовку заранее разогрейте до 170°.

Затем в сковороде или сотейнике готовим соус бешамель - растопите сливочное масло и вмешайте в него муку, чтобы получилась однородная паста. Влейте молоко тонкой струей, разбивая комочки венчиком и готовя однородный соус. Подогрейте массу, пока она не начнет густеть. Добавьте мускатный орех и тертый сыр.

Мясо в форме для выпечки равномерно полейте этим соусом. Поставьте в духовой шкаф в режиме "верх-низ". Сколько запекать отбивные из свинины в духовке - зависит от вида мяса, но в среднем процесс занимает 15-20 минут.

