Избавиться от мочевого камня порой бывает очень непросто.

Существует сотня методов, как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета - одни хозяйки заливают "белый трон" белизной, другие вооружаются уксусом и содой, а третьи, не доверяя народным методам, идут в магазин за "химией". Рассказываем, чем отмыть унитаз от налета и мочевого камня максимально эффективно.

Как отмыть унитаз - лайфхак от экспертов по клинингу

Уборка туалета - одна из самых неприятных задач в доме, поскольку никто не любит иметь дело с агрессивными химическими средствами, такими как отбеливатель, но существуют более безопасные способы избавления от микробов. И несмотря на то, что белизна или любой другой отбеливатель считаются наиболее популярными средствами, когда дело касается того, чем отмыть унитаз внутри, это не самый безопасный вариант.

Такое средство способно полностью очистить "белый трон", но оно может обжечь кожу. Более того - белизна выделяет пары хлора, вредные для легких, поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно каждый раз. В интернете предлагается множество натуральных альтернатив для чистки унитаза, таких как уксус или лимонная кислота, но эти чистящие средства эффективны только для удаления пятен, таких как известковый налет, но не уничтожат микробы полностью

Видео дня

Эксперт из канадской клининговой службы Hella Maid Ахмед Мезил рассказал британскому изданию Express, чем отмыть унитаз, чтобы он буквально блестел - он предлагает использовать перекись водорода, которая, по его словам, отлично справляется со многими видами бактерий. Кроме того, перекись абсолютно безопасна и не выделяет таких токсичных паров, как отбеливатель, поэтому о состоянии своего здоровья вы можете не беспокоиться.

Мезил подробно объяснил, как отмыть унитаз внутри - он говорит, что нужно приобрести обычную 3% перекись, вылить средство в унитаз и оставить на 20 минут. Затем смыть воду и протереть чашу внутри ершиком, после чего вы увидите, что все пятна исчезли. Если хотите добиться более радикального эффекта, можете перелить перекись в пульверизатор и обработать с помощью него унитаз снаружи, а затем протереть чистой тряпкой. Эксперт рекомендует пользоваться таким лайфхаком раз в неделю - он считает, что это заметно облегчит уборку в целом и позволит сохранить чистоту в туалете надолго.

