Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о системе выживания и показали новые скриншоты

На главного героя KCD: 2 могут напасть во сне.

На странице Steam Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая публикация от разработчиков, в котором они рассказали о системах выживания внутри игры.

Геймдизайнер Ондржей Биттнер рассказал, что главная идея игры - развитие персонажа путём улучшений навыков самого игрока. Еда в Kingdom Come 2 не даёт бонусов к урону, скорости или любым другим характеристикам. Пища нужна для выживания, без неё герой просто погибнет. При этом сам Биттнер позиционирует игру скорее как иммерсив-сим, а не симулятор выживания: "В игре есть элементы выживания, потому что вам нужно есть и спать. Но это для погружения в игру. Нет ничего сложного в том, чтобы быть отдохнувшим, сытым и так далее."

В качестве ещё одного примера метода усиления погружение геймдизайнер привёл неспешность игры. По его словам, большинство игр по мере прохождения становятся всё быстрее и торопливее, мешая игроку проникаться миром. Warhorse же готовит другой проект: "Мы строим мир, в котором полезно обращать внимание на свое окружение, и у вас есть на это время, потому что никто не торопит вас делать очередную пометку в дневнике."

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В сиквеле, как и в первой части, алхимия будет реализована через небольшую мини-игру по приготовлению зелий, в которой игроку предстоит самостоятельно следовать рецепту.

Также Ондржей рассказал об ещё одной важной механике в игре - сне. Главному герою нужно время от времени отдыхать, чтобы не свалиться без сил где-то посреди дуэли. Однако не каждая кровать подойдёт для сна: если игрок проникнет в чей-то дом и решит там вздремнуть, то владельцы немедленно позовут стражу и Индро придётся платить штраф, либо провести несколько дней в темнице.

Если вы вдруг решите переночевать в лесу палаточном лагере, то и там вас может подстерегать опасность: героя могут ограбить или убить разбойники.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля. Игра выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Напомним, что по результатам первых тестов Kingdom Come: Deliverance 2, игра будет очень требовательной к компьютеру игрока. На данный момент, даже топовые конфигурации не могут поддерживать в игре 60 FPS на максимальных настройках.

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