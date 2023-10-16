Insomniac Games и Sony выпустили не только одну из лучших игр года, но и одну из лучших игр про супергероев в принципе.

Через четыре дня, 20 октября, состоится релиз Marvel’s Spider-Man 2, главного эксклюзива PlayStation в 2023 году. Судя по первым обзорам, Insomniac Games и Sony выпустили не только одну из лучших игр года, но и одну из лучших игр про супергероев в принципе.

На агрегаторе оценок Opencritic супергеройский боевик имеет 91 балл на основе 89 обзоров, а игру к прохождению рекомендует 100% рецензентов. Это на 5 баллов больше чем у оригинального Spider-Man 2018 года, который оценили в 86 баллов.

Критики в своих обзорах хвалят почти все аспекты игры. Благодаря двум героям, между которыми можно переключаться нажатием одной кнопки, игра стала чуть ли не вдвое веселее: Нью-Йорк интересно исследовать и за Питера Паркера, и за Майлза Моралеза, обладающих разными умениями.

Сюжет Marvel’s Spider-Man 2 обозревателям тоже понравился, но есть парочку моментов. Во-первых, некоторые рецензенты считают, что сюжетная линия Питера получилась заметно глубже и интереснее, чем у Майлза; во-вторых, антигеройскую сущность Венома нельзя назвать раскрытой.

Зато к игровому процессу нет никаких вопросов: летать по городу и сражаться с разнообразными противниками все так же очень интересно. Правда, некоторые обозреватели сочли сторонние активности излишне повторяющиеся. Впрочем, критики сошлись во мнение, это не мешает Spider-Man 2 быть одной из лучших игр про супергероев.

Следующие две недели порадуют геймеров на всех платформах крутыми игровыми релизами. Помимо Spider-Man 2, до конца октября выйдет Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder и Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

А в магазине EGS в этот четверг будут раздавать The Evil Within – очень атмосферный и качественный экшен-хоррор, достойный быть шедевром и классикой жанра.

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