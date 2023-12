Этот порт станет самым дорогим для Insomniac Games.

В сеть утекло огромное количество внутренних документов студии Insomniac Games. В частности, стали известны планы о выпуске игр по "Людям Икс", а в геймплейных роликах Marvel’s Wolverine показали основные механики.

Среди прочего, стало известно вероятное окно релиза Marvel’s Spider-Man 2 на ПК. Если ничего не изменится, супергеройский экшен выйдет на компьютерах в 2025 финансовом году, то есть в период с апреля 2024-го по март 2025-го.

Согласно документам из утечки, на разработку ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 Sony выделила 4,6 миллиона долларов, что в два раза больше по сравнению с ремастером оригинальной игры. Это будет самый дорогой порт Insomniac Games.

Можно предположить, что компьютерных игроков ждет полное издание Spider-Man 2, куда войдут все вышедшие дополнения. Уже подтверждено, что в начале 2024 года "Человек-паук 2" получит обновление с "Новой игрой+", а всего разработчики планируют 4 дополнения и все они будут бесплатными.

Однако это не все упоминания ПК-версий игр Insomniac Games. Согласно документам, разработка ПК-версии Marvel’s Spider-Man 3 начнется в 2026 финансовом году, а игры про Росомаху – в 2027-м при изначальном релизе на PS5 осенью 2026 года.

Sony начала ежегодно выпускать свои определенные проекты на ПК для увеличения доходов. Последними релизами стали Returnal и The Last of Us Part I. Причем последняя появилась на ПК спустя полгода после релиза на PlayStation. Хотя в целом это ремейк, а не полноценная новинка.

Также уже официально подтверждено, что в начале 2024 года на ПК выйдет Horizon Forbidden West. Как и в случае с другими эксклюзивами, экшен получит издание для персональных компьютеров в формате Complete Edition, то есть, туда войдет не только основная игра, но и дополнительный контент.

