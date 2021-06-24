Автомобильный бренд и разработчики проведут конкурс, на котором геймеры должны будут представить свое видение будущего и воплотить его с помощью Dreams.

Студия Media Molecule, создавшая игру-песочницу Dreams объявила о сотрудничестве с автомобильным брендом Mercedes-Benz. Обе компании предлагают геймерам создать интерактивную модель будущего с помощью Dreams, где есть доступный инструментарий для создания видеоигр разных жанров.

Первый шаг сделают сами организаторы. 8 июля на PS4 и PS5 в Dreams выйдет двухмерный платформер под названием "Грезы и Mercedes". Его смогут опробовать все владельцы Dreams, рассказали разработчики в блоге PlayStation.

Трейлер совместного проекта Dreams и Mercedes

Действия 2-D платформера развернутся в 2078 году. Игроку в роли девушки Эш предстоит отправиться в путешествие вместе с компаньоном – искусственным интеллектом по имени Коди.

"Мы надеемся, что игра вдохновит вас на создание собственной версии будущего, поскольку уже скоро мы начнем конкурс игр в сотрудничестве с Mercedes-Benz с тематикой "Представьте будущее", который пройдет в Dreams. Нам не терпится увидеть ваши творения", – заявил Джен Симпкинс из студии Media Molecule.

Конкурс "Представьте будущее" пройдет с 13 по 28 июля в Dreams. Принять участие в нем смогут все желающие.

Сотрудничать с Mercedes разработчики решили, посетив мероприятие, организованное автокомпанией. На нем эксперты и посетители создавали модели будущего. Тогда в Media Molecule предложили удобный инструмент для воплощения идей – свою игру Dreams.

"В лице Media Molecule мы нашли превосходного партнера по сотрудничеству, чтобы вывести наше взаимодействие в игровом сообществе на новый уровень. Dreams предлагает идеальное пространство для любителей игр, чтобы создать желаемое видение будущего. Это сотрудничество представляет собой новый способ изучения и создания образов будущего, уготованного для молодых и прогрессивных поколений по всему миру", – говорит вице-президент по маркетингу Mercedes-Benz Беттина Фетцер.

Что такое Dreams

Dreams – это эксклюзивный проект для консолей PlayStation, который позволяет пользователям создавать собственные игры.

В Dreams есть внутриигровой редактор, где можно делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица. Можно использовать как готовые модели персонажей и окружения, так и создавать собственные. А вот логику, триггеры, освещение, катсцены и прочие элементы игры нужно делать самому.

В игре есть также аудиоредактор, который позволяет создавать музыку.

Благодаря широкому и доступному инструментарию, Dreams используют не только для создания игр, но также видеороликов, моделей персонажей и окружения. Некоторые профессиональные разработчики используют Dreams, чтобы делать прототипы уровней для будущих игр.

Dreams похожа на смесь конструктора игр и социальной сети, где пользователи могут познакомиться с проектами друг друга, ставить лайки, подписываться, и, собственно, создавать и публиковать свои игры.

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Автор: Сергей Коршунов