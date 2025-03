Тем не менее франшиза продолжит жить на телевизионных экранах.

Творческий директор и глава Naughty Dog Нил Дракманн допустил, что третья часть игровой серии The Last of Us может никогда не выйти – вероятно, Part II, останется заключительной.

"Я ждал этот вопрос. Пожалуй, единственное, что я могу точно сказать: не стоит рассчитывать на продолжение The Last of Us. Возможно, на этом все и завершится", – ответил Дракманн.

Примечательно, что одно время в интернете активно ходили слухи о третьей части, разработка которой якобы уже "идет полным ходом". Главной героиней вновь станет Элли, но отдельна часть сюжета TLOU 3 может быть посвящена новым выжившим.

Видео дня

Сам Дракманн в документальном фильме о создании TLOU 2 рассказывал, что у него есть концепт, который объединит все три части в одну историю. Но не обязательно в виде игры: это вполне может быть телевизионная адаптация.

Пока игровая сага, возможно, подходит к концу, ее телевизионная адаптация лишь набирает обороты. Первый сезон The Last of Us называют чуть ли не лучшей игровой экранизацией в истории. Второй сезон сериала от HBO стартует уже 13 апреля, и в нем появится Эбби, чья роль во второй части игры вызвала бурные обсуждения.

Меж тем сам Дракманн и Naughty Dog сейчас заняты другим проектом – научно-фантастической игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, у которой пока что нет даже приблизительной даты релиза. При ее разработке авторы вдохновлялись "Ковбоем Бибопом" и "Акирой", а в плане геймплея ее называют "самой глубокой игрой" студии.

Напомним, The Last of Us Part 2 Remastered заглянет на ПК уже 4 апреля. На компьютеры сразу выйдет обновленная версия игры с режимом No Return, комментариями разработчиков, и другими добавками.

Вас также могут заинтересовать новости: