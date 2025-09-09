У разработчиков Ghost of Yotei из Sucker Punch долгое время была одна большая проблема: их проект должен был выходить рядом с GTA 6. А конкурировать с самой ожидаемой игрой десятилетия - занятие неблагодарное.
По изначальному плану Rockstar выпускала GTA 6 в конце 2025 года, а у Sucker Punch релиз стоял на 2 октября. Но всё изменилось, когда GTA 6 перенесли на май 2026 года, для студии это стало настоящим праздником.
Креативный директор Ghost of Yotei Нейт Фокс в интервью MinnMax признался, что новость отметили так бурно, что "у всех до сих пор похмелье". По его словам, это был действительно "великий день".
Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.
Ранее в Playstation рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение Ghost of Yotei. По размерам сиквел сопоставим с Ghost of Tsushima.
Кроме того, недавно Playstation показала трейлер коллекционного издания Ghost of Yotei, набор обойдётся в 250 долларов. В коробке окажется маска Призрака, которую носит главная героиня Ацу, а также пояс с именами шестерых преступников, убивших её семью.