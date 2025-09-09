Изначально Ghost of Yotei и GTA 6 должны были выйти вместе осенью этого года.

У разработчиков Ghost of Yotei из Sucker Punch долгое время была одна большая проблема: их проект должен был выходить рядом с GTA 6. А конкурировать с самой ожидаемой игрой десятилетия - занятие неблагодарное.

По изначальному плану Rockstar выпускала GTA 6 в конце 2025 года, а у Sucker Punch релиз стоял на 2 октября. Но всё изменилось, когда GTA 6 перенесли на май 2026 года, для студии это стало настоящим праздником.

Креативный директор Ghost of Yotei Нейт Фокс в интервью MinnMax признался, что новость отметили так бурно, что "у всех до сих пор похмелье". По его словам, это был действительно "великий день".

Видео дня

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

Ранее в Playstation рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение Ghost of Yotei. По размерам сиквел сопоставим с Ghost of Tsushima.

Кроме того, недавно Playstation показала трейлер коллекционного издания Ghost of Yotei, набор обойдётся в 250 долларов. В коробке окажется маска Призрака, которую носит главная героиня Ацу, а также пояс с именами шестерых преступников, убивших её семью.

Вас также могут заинтересовать новости: