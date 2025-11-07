Рассказываем, как правильно поливать замиокулькас в домашних условиях, чтоб растение было здоровым и хорошо росло.

Замиокулькас, который чаще знают по названию долларовое дерево, является очень популярным комнатным растением. В природе оно растет в Восточной Африке, что делает его очень устойчивым к засухам.

Главная причина выбрать для дома замиокулькас - уход. Ему не нужно много света или воды, а потому он отнимет у своего владельца минимум времени. Ранее мы рассказывали, как правильно пересадить замиокулькас.

Замиокулькас - полив и уход

Чтоб у вашего растения были блестящие зеленые листья, нужно соблюдать некоторые правила

Издание marthastewart узнало у экспертов по садоводству, как ухаживать за замиокулькасом. Ключевым в этом вопросе является полив. Некоторые владельцы этого растения дают ему воду всего раз в месяц.

"Переносить засуху - не то же самое, что любить засуху, поэтому, если хотите, чтобы ваше растение замиокулькас росло быстрее, поливайте его чаще", - сказал Джастин Хэнкок, садовод из Costa Farms.

Он советует проверять субстрат и поливать растение, когда верхняя половина почвы будет сухой на ощупь. Это позволит избежать переувлажнения.

Сложно сказать, сколько воды нужно замиокулькасу, поскольку это зависит от очень многих факторов, включая температуру, влажность, воздействие солнца, размер контейнера и качество почвы.

Так, чем быстрее истощается почвенная смесь, тем быстрее она высыхает и тем чаще вам придется поливать.

"Например, обычная почвенная смесь, вероятно, потребует меньше полива, чем почвенная смесь, предназначенная для орхидей, кактусов и суккулентов, поскольку они предназначены для более быстрого высыхания", - объяснил Хэнкок.

Также на частоту полива влияет количество солнца. Конечно, свет дает ему энергию для роста, но также подсушивает грунт. Важно придерживаться баланса: дать достаточно солнца для роста и следить за уровнем влаги.

Следующий нюанс - размер контейнера. По словам Хэнкока, почвенная смесь действует как губка, а потому, чем больше горшок, тем больше влаги грунт может удержать и тем реже нужен полив.

"Но здесь есть тонкая грань. В слишком большом горшке нужно быть очень осторожным с поливом, потому что если растение замиокулькас не будет впитывать достаточно влаги достаточно быстро, корни могут начать задыхаться, и растение пострадает от переувлажнения", - предупредил садовод.

Частота полива зависит также от температуры и влажности в доме. Эти растения растут быстрее в теплую погоду, а потому в таких условиях им потребуется больше воды. Кроме того, если у вас дома сухой воздух, то влага будет быстрее испаряться из грунта.

"Если зимой вы отапливаете дом, это снижает влажность до уровня, характерного для пустыни, вашему замиокулькасу может не потребоваться больше воды, чем летом, поскольку более низкая освещенность замедляет рост растения сильнее, чем испарение, высасывающее влагу", - добавил он.

Как поливать замиокулькас: главные ошибки

Лиза Элдред Штайнкопф, основательница The Houseplant Guru, рассказала о том, что будет с этим растением, если его постоянно переливать.

В первую очередь это будет заметно по листьям. Они станут мягкими, пожелтеют и начнут опадать. Если ситуация не улучшится, то следующими пострадают корни.

Как отметил Хэнкок, они станут мягкими, вялыми и обесцветятся из-за гниения. Если так случится, то скорее пересаживайте растение в контейнер со свежей почвой.

Также важно понимать, когда замиокулькас испытывает нехватку воды. Его листья утратят гибкость и станут хрустящими, а само растение будет выглядеть поникшим.

Однако, недостаток влаги лучше, чем ее збыток. Поскольку замиокулькас устойчив к засухе, он может сбросить все листья без полива, а затем спокойно восстановиться. Это возможно благодаря его корневой системе, которая напоминает картофель.

"Если вы все еще видите или чувствуете корневища в почвенной смеси, переместите растение на светлое место и возобновите полив - возможно, оно снова начнет выпускать новые листья", - подытожил Хэнкок.

