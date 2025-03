Премьера назначена на 13 апреля.

HBO выпустила второй, финальный, трейлер второго сезона сериала "Одни из нас". Шоу стартует 13 апреля, а всего в сезоне будет семь эпизодов.

События второго сезона развернутся через пять лет после первой части и затронут события игры The Last of Us Part II.

В продолжении сериала главные роли снова исполнили Белла Рэмзи (Элли) и Педро Паскаль (Джоэл), а к ним присоединились Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина) и Кристофер Юнг Ким (Джесси). Сценаристами и продюсерами остались сценарист "Чернобыля" Крэйг Мэйзин и создатель оригинальной игры The Last of Us Нил Дракманн, которые также работали и над первым сезоном.

Напомним, что второй сезон не станет последним. Авторы сериала ранее заявляли о планах выпустить в общей сложности четыре сезона.

Ранее создатель оригинальной игры Нил Дракманн заявлял, что фанатам не стоит надеяться на продолжение The Last of Us, вторая часть стала заключительной. Сейчас разработчик во всю работает над новым научно-фантастическим проектом Intergalactic: The Heretic Prophet.

