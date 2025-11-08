В ноябре украинцам уже начнут выплачивать 6500 гривень от государства.

В ноябре 2025 года украинцам начнут выплачивать помощь малообеспеченным семьям, переселенцам и лицам с инвалидностью. Размер выплат составит 6500 гривень. Ожидается, что большинство людей получит деньги автоматически, поскольку информация о них уже есть в государственных реестрах. Но если вы принадлежите к указанным категориям и сумма не поступила, то нужно подать заявление до 19 декабря.

Кому начисляется денежная помощь 6500 гривень

Правительство сообщило подробности о действии программы "зимняя поддержка". Как говорит постановление Кабинета министров, деньги получат такие категории украинцев:

дети под опекой;

дети с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

дети-переселенцы с инвалидностью 1 группы;

дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры.

Деньги начисляются за счет государственного бюджета. Программа затронет приблизительно 600 тысяч граждан.

На что можно потратить 6500 гривень

На каждого ребенка сумма начисляется отдельно. Расходовать ее можно будет на покупку лекарств, одежды, обуви. Снять наличные со счета не получится. Потратить деньги нужно будет за определенный срок, иначе средства вернутся Пенсионному фонду.

Как получить помощь от государства 6500 гривень

Ожидается, что помощь малообеспеченным будет выплачиваться автоматически. В государственных реестрах уже есть данные о всех лицах, кто получают социальную помощь. 6500 гривень им выплатят на специальный счет, который есть в базе данных. Обращаться для этого никуда не нужно.

Лица, которым начислят сумму, заранее получат об этом сообщение в приложении Дия или (в случае его отсутствия) смс от Пенсионного фонда.

Что делать, если не пришли 6500 гривень

Если в течение ноября 2025 одноразовая денежная помощь не пришла, то возможно о вас нет данных в реестре. Тогда до 19 декабря нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или подать онлайн-заявление в Дия.

В постановлении сказано, как получить 6500 гривень в Дие. Для этого в мобильном приложении нужно написать обращение в произвольной форме и указать ФИО, адрес прописки, серию и номер паспорта, идентификационный код, номер банковского счета. Такие же данные нужно назвать о ребенке. Заявление будет передано в Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали, что мошенники предлагают якобы оформить карту, чтобы получить 6500 гривень. Украинцев призывают игнорировать такие сообщения. Вся информация о выплатах сообщается только через Дию или Пенсионный фонд.

