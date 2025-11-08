Один популярный бренд масла оказался подделкой, хотя многие его покупают.

Каждому любителю молочных продуктов стоит знать, как проверить сливочное масло на натуральность. Недобросовестные производители могут так подделать продукт, что на вкус разницу не заметить. Узнать, не добавили ли внутрь дешевые растительные жиры, можно в домашних условиях.

Украинка провела собственный эксперимент и проверила семь марок масла на наличие вредных добавок. Результат расстроил - один очень популярный бренд с хорошей репутацией оказался фальсификатом.

Как проверить сливочное масло в домашних условиях

Видео с проверкой продукта опубликовала в TikTok блогер под ником @poishla29. Для проверки женщина взяла образцы семи популярных брендов, знакомых большинству украинцев:

"Деражня";

"Премія";

"Яготинське";

"Молокія";

"Рошен";

"Ферма";

"Селянське" (82%);

"Селянське" (72,5%).

Сначала блогер проверила состав каждого продукта, указанный производителем. Во всех образцах он соответствовал ГОСТу.

Затем она показала, как проверить сливочное масло прикосновением. После холодильника продукт должен быть твердым, как камень, и не проминаться под пальцем. На этом этапе вопросы возникли к двум производителям - "Рошен" и "Яготинське". Их продукты начали слишком быстро таять.

Далее началась основная проверка. Для нее нужно подготовить 8 стаканов с кипятком и в каждый кинуть по ложке масла. В норме продукт полностью растворяется, вода окрашивается в мутно-белый цвет, а на поверхности появляется полностью однородная жировая пленка без каких-либо вкраплений.

Образцы "Ферма", "Рошен", "Премія", показали хороший результат - оттенок жидкости был каким надо, хотя на пленке появились небольшие пятна. Масло "Деражня" тоже дало небольшие вкрапления на поверхности, а цвет воды стал более ярким, чем в других случаях. Масла производства "Яготинське" и "Молокія" повели себя идеально, образовав превосходную ровную пленку.

Огромным разочарованием для блогера оказалось "Селянське" жирностью 82%. При опускании в кипяток продукт не растворился, а распался на мелкие хлопья. Пленка не появилась, и вода не поменяла цвет. По словам женщины, это значит, что там практически нет молока.

Результат эксперимента расстроил украинку, ведь это масло одно из самых дорогих на рынке. К тому же, в более ранних экспериментах марка "Селянське" показывала себя хорошо.

Также женщина проверила другой образец "Селянського" с жирностью 72%. Он полностью растворился, хотя на пленке было пару вкраплений.

Затем poishla29 рассказала, как проверить сливочное масло в воде после остывания. Стаканы с растворенным продуктом нужно поставить в холодное место. Через пару часов смотрим, как застыла жировая прослойка.

Образцы "Яготинське", "Селянське" 72% и "Молокія" оказались в рамках нормы, поскольку верхний слой был равномерным и гладким. У экземпляров "Премія", "Деражня" и "Рошен" результат тоже хороший, но появилось несколько вкраплений. У масла "Ферма" пленка после остывания превратилась в мелкие крупинки.

"Селянське" 82% застыло неоднородными крупинками с пятнами. Вода под прослойкой жира так и осталась прозрачной - это говорит о низком качестве при высокой цене.

Блогер сделала такой вывод: в ходе проверки лучше всего себя показали продукты брендов "Молокія", "Премія" и "Яготинське".

Зная, как проверить сливочное масло кипятком, вы также сможете повторить такой эксперимент у себя дома. Таким образом даже можно испытать продукцию с рынка.

