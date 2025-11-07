Выплата может составлять 25-50% месячного обеспечения за каждый год службы.

В Украине есть разные выплаты военным. Например, некоторые из них могут получить одноразовую финансовую помощь при увольнении, если соответствуют определенным требованиям.

Кто и какое пособие имеет право получить - далее в материале. Ранее мы рассказывали, какая военная пенсия в Украине.

Выплаты военным 2025 - что важно знать

Согласно законодательству, может выплачиваться единоразовая выплата в размере 50 процентов месячного обеспечения за каждый год службы. Однако, на это имеют право:

лица офицерского, старшинского, сержантского, рядового состава и другие лица, которые имеют право на пенсию и увольняются по состоянию здоровья;

сотрудники милиции, которые служили в органах внутренних дел, имели выслугу от пяти лет, уволились до 7 ноября 2015-го, а затем продолжили работать в МВД или Нацполиции на должностях, которые замещаются госслужащими, или на любых должностях в медицинских, учебных или научно-исследовательских учреждениях.

Если увольнение произошло по возрасту, из-за сокращения штата, истечения срока контракта, организационных мероприятий, невыполнения условий контракта командованием или прямого подчинения близкому лицу, то такую помощь можно получить лишь при наличии от 10 лет выслуги. Это же касается военнослужащих-женщин, которые имеют ребенка/детей до 16 лет и не желают продолжать служить.

Также стоит упомянуть, что некоторые лица могут рассчитывать на меньшее пособие. Единоразовая выплата военнослужащим в размере 25% денежного обеспечения за каждый полный год службы выплачивается лицам, которые имеют выслугу от 10 лет и увольняются:

по собственному желанию;

по семейным обстоятельствам;

по другим уважительным причинам.

В выплатах откажут, если военного увольняют из-за служебной несоответственности, невыполнения им условий контракта, обвинительного приговора суда за админправонарушение, связанное с коррупцией.

