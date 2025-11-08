Нежные пирожки на таком тесте долго не черствеют.

Воздушное тесто для пирожков можно сделать даже без добавления дрожжей. Для этого используется смесь кефира и соды. Под действием молочных бактерий масса поднимается и становится мягкой, как пух. Такие изделия получаются пышными и долго не черствеют. Ещё один большой плюс рецепта - простота. Тесто замешивается всего за 5 минут и сразу готово к использованию.

Идеальное тесто для пирожков без дрожжей

Чтобы выпечка была пышной, рекомендуется просрочить кефир на 1-2 дня или оставить на ночь при комнатной температуре. Так будет гораздо вкуснее. Также обратите внимание, что в рецепт идет только куриный желток без белка, поскольку последний делает тесто жестким.

Полный список ингредиентов:

Видео дня

двести семьдесят миллилитров кефира 3%;

четыреста граммов муки;

столовая ложка масла;

столовая ложка сахара;

чайна ложка соли;

один яичный желток;

половина чайной ложки соды;

наполнитель по вкусу.

Из этого количества получится примерно 10 изделий. Такое тесто на пирожки можно запекать, но вкуснее всего изделия будут жареными в масле. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.

Кефир перемешать и нагреть примерно до температуры тела. Добавить желток, соль и сахар, влить масло. Всыпать 2/3 муки, перемешать. Затем добавить соду и остальную муку. Важно соблюдать именно такую очередность. Если вмешать соду сразу, то масса поднимется раньше времени и осядет.

Руками вымесить мягкое эластичное тесто для пирожков на кефире. Если оно липнет к рукам, при необходимости можно добавить больше муки. Готовую массу оставьте под полотенцем настояться 15 минут. Это нужно, чтобы у мучного не было привкуса соды.

После этого быстрое тесто для жареных пирожков можно использовать. Разделите его на равные части, раскатайте и наполните начинкой. Обжаривайте изделия на сковороде с большим количеством масла по 3 минуты с каждой стороны. Затем выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя лишний жир.

Вас также могут заинтересовать новости: