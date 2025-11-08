Воздушное тесто для пирожков можно сделать даже без добавления дрожжей. Для этого используется смесь кефира и соды. Под действием молочных бактерий масса поднимается и становится мягкой, как пух. Такие изделия получаются пышными и долго не черствеют. Ещё один большой плюс рецепта - простота. Тесто замешивается всего за 5 минут и сразу готово к использованию.
Идеальное тесто для пирожков без дрожжей
Чтобы выпечка была пышной, рекомендуется просрочить кефир на 1-2 дня или оставить на ночь при комнатной температуре. Так будет гораздо вкуснее. Также обратите внимание, что в рецепт идет только куриный желток без белка, поскольку последний делает тесто жестким.
Полный список ингредиентов:
- двести семьдесят миллилитров кефира 3%;
- четыреста граммов муки;
- столовая ложка масла;
- столовая ложка сахара;
- чайна ложка соли;
- один яичный желток;
- половина чайной ложки соды;
- наполнитель по вкусу.
Из этого количества получится примерно 10 изделий. Такое тесто на пирожки можно запекать, но вкуснее всего изделия будут жареными в масле. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.
Кефир перемешать и нагреть примерно до температуры тела. Добавить желток, соль и сахар, влить масло. Всыпать 2/3 муки, перемешать. Затем добавить соду и остальную муку. Важно соблюдать именно такую очередность. Если вмешать соду сразу, то масса поднимется раньше времени и осядет.
Руками вымесить мягкое эластичное тесто для пирожков на кефире. Если оно липнет к рукам, при необходимости можно добавить больше муки. Готовую массу оставьте под полотенцем настояться 15 минут. Это нужно, чтобы у мучного не было привкуса соды.
После этого быстрое тесто для жареных пирожков можно использовать. Разделите его на равные части, раскатайте и наполните начинкой. Обжаривайте изделия на сковороде с большим количеством масла по 3 минуты с каждой стороны. Затем выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя лишний жир.