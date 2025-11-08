Ожидается, что программа УЗ-3000 будет работать с некоторыми ограничениями

Укразализныця с 1 декабря запустит программу, по которой украинцы смогут совершить несколько бесплатных поездок на поезде. Проект называется "УЗ-3000" и введен для того, чтобы дозаполнить пустые места в период низкого спроса, а также поддержать жителей прифронтовых территорий.

Мы собрали всю информацию о программе, известную на данный момент: кто сможет воспользоваться, сколько билетов можно взять и на какие направления.

Что за программа УЗ 3000 и кому доступна

Как объясняет Укрзализныця, зимой спрос на железнодорожные путешествия падает. В поездах появляется много пустых мест, которые можно "дозаполнить". С помощью акции на бесплатные 3000 километров в компании надеются дать стимул путешествовать украинцам, которым не принципиальна дата поездки - например, для отпуска или посещения родственников.

Программа должна поддержать внутренний туризм. Ожидается, что украинцы будут больше путешествовать между городами вне пиковое время. Также бесплатными поездками смогут воспользоваться жители регионов боевых действий, чтобы уехать из-под обстрелов.

Когда и на какие направления можно взять бесплатные билеты

В компании заявили, что билеты по 100%-ной скидке будут выдаваться с ограничениями. К примеру, на бесплатно поехать во Львов можно будет не в пятницу вечером, когда спрос максимальный, а утром во вторник. Это пригодится пассажирам, которым не принципиальна дата и время поездки.

А в период пиковой нагрузки (например, в декабре и на выходных) фокус программы "3000 километров" будет на беженцах. В такие периоды бесплатные билеты смогут взять жители прифронтовых территорий, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений света.

Что будет, если не использовать 3000 км

Укрзализныця подчеркнула, что 3000 километров - это условное обозначение самого длинного маршрута по Украине. Поэтому в ходе программы пассажиры могут проехать меньшее расстояние. В компании раздумывают над тем, как украинцы смогут потратить с пользой неиспользованные километры.

Отмечается, что участие в акции остается добровольным. Воспользоваться ею могут те украинцы, кто в этом нуждается. Для остальных возможность покупать билеты останется без изменений.

Как получить бесплатные билеты на поезд

На своей пресс-конференции Укрзализныця сообщила, что пилотная версия программы заработает в декабре для жителей прифронтовых территорий. В январе ее запустят для всех остальных украинцев, а ориентировочно "УЗ-3000" продлится 4 месяца.

Акция не распространяется на на вагоны 1-го класса, люкс и международные направления. Таким образом, поехать без оплаты можно будет только в купе и плацкарте. Ожидается, что бесплатные билеты на поезд будут раздавать в мобильном приложении УЗ и пассажир сможет выбрать, оплатить картой или списать с 3000 километров.

Для пожилых людей, которые не пользуются смартфонами, появятся специальные центры с работниками УЗ.

На данный момент планируется, что один человек сможет воспользоваться только четырьмя бесплатными поездками или двумя туда-обратно. Родитель сможет взять билет на ребенка. Такое ограничение хотят ввести для противодействия спекулянтам.

