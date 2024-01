Мрачное приключение выйдет 13 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Студия Don't Nod, авторы Life is Strange, Vampyr и других популярных проектов, готовят к скорому выпуску свое новое творение – Banishers: Ghosts of New Eden. Это нарративная экшен-RPG об охотниках за призраками, которая выйдет уже 13 февраля.

Разработчики опубликовали сюжетный трейлер игры, в котором можно увидеть двух центральных персонажей. История повествует нам об Антее Дуарте и Реде Макрее – влюбленных друг в друга охотников на нечисть.

Но очередное задание заканчивается смертью главной героини, которая сама становится одним из ненавистных ей призраков. Избраннику девушки предстоит спасти ее из потустороннего мира, а она, в свою очередь, помогает ему будучи духом.

Поскольку это игра от создателей Life is Strange, игрокам по мере прохождения предстоит принимать важные решения, которые повлияют на финал и судьбы жителей виртуального мира.

Погрузитесь в красивую, глубокую и эмоциональную историю обреченной любви. Вместе с изгнателями знакомьтесь с жителями Нью-Идена и раскрывайте дела о Присутствии призраков в таинственном мире с богатой историей, полном сверхъестественных существ и древних тайн... – говориться в описании к игре.

Banishers Ghosts of New Eden – системные требования

Минимальные

Процессор : Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G;

: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G; Оперативная память : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Видеокарта : 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580;

: 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580; Место на диске : 52 ГБ;

: 52 ГБ; Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.

Рекомендуемые

Процессор : Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;

: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X; Оперативная память : 16 ГБ;

: 16 ГБ; Видеокарта : 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;

: 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT; Место на диске : 52 ГБ;

: 52 ГБ; Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.

Экшен-RPG выйдет 13 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Украинской локализации не предвидеться, однако заявлена текстовая локализация на русский язык.

А уже завтра выходит сразу две игры по культовым японским франшизам. Речь о Like a Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8. Игровые СМИ очень высоко оценили оба проекта, средний балл составляет 90 баллов из 100.

А в самом начале года вышел новый "Принца Персии". Несмотря на то, что в отличие от привычных "Принцов", новая часть – метроидвания с видом сбоку, некоторые журналисты уже назвали ее одним из лучших представителей жанра.

