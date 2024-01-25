Студия Don't Nod, авторы Life is Strange, Vampyr и других популярных проектов, готовят к скорому выпуску свое новое творение – Banishers: Ghosts of New Eden. Это нарративная экшен-RPG об охотниках за призраками, которая выйдет уже 13 февраля.
Разработчики опубликовали сюжетный трейлер игры, в котором можно увидеть двух центральных персонажей. История повествует нам об Антее Дуарте и Реде Макрее – влюбленных друг в друга охотников на нечисть.
Но очередное задание заканчивается смертью главной героини, которая сама становится одним из ненавистных ей призраков. Избраннику девушки предстоит спасти ее из потустороннего мира, а она, в свою очередь, помогает ему будучи духом.
Поскольку это игра от создателей Life is Strange, игрокам по мере прохождения предстоит принимать важные решения, которые повлияют на финал и судьбы жителей виртуального мира.
Погрузитесь в красивую, глубокую и эмоциональную историю обреченной любви. Вместе с изгнателями знакомьтесь с жителями Нью-Идена и раскрывайте дела о Присутствии призраков в таинственном мире с богатой историей, полном сверхъестественных существ и древних тайн... – говориться в описании к игре.
Banishers Ghosts of New Eden – системные требования
Минимальные
- Процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 2200G;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Видеокарта: 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580;
- Место на диске: 52 ГБ;
- Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.
Рекомендуемые
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;
- Место на диске: 52 ГБ;
- Дополнительно: Windows 10/11; DirectX 12.
Экшен-RPG выйдет 13 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Украинской локализации не предвидеться, однако заявлена текстовая локализация на русский язык.
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