Некоторые журналисты уже назвали ее одним из лучших представителей жанра метроидвания.

Пока ремейк "Песков времени" застрял в производственном аду, Ubisoft решила порадовать фанатов первой крупной частью в известной франшизе почти за 14 лет. И вопреки скепсису публики, прессе очень понравилась Prince of Persia: The Lost Crown.

На агрегаторе OpenCritic средняя оценка игры составила 87 из 100. Несмотря на то, что в отличие от привычных "Принцов", новая часть – метроидвания с видом сбоку, некоторые журналисты уже назвали ее одним из лучших представителей жанра.

При этом поигравшие отмечают, что поначалу Prince of Persia: The Lost Crown может произвести неправильное впечатление: игра кажется неторопливой, даже медленной, и может утомить. Но спустя пару часов она раскрывается на полную и задействует все свои сильные стороны. В частности, геймерам предлагают гораздо больше эффектных и запоминающихся драк.

Для полного прохождения игры потребуется порядка 20 часов. Вместе с выходом первых обзоров появилась бесплатная демо-версия на всех платформах, ее можно скачать в EGS, PS Store, Microsoft Store, Ubisoft Store, а также eShop. Полная версия игры выйдет через неделю – 18 числа.

Помимо нового "Принца", в этом месяце геймеры получат долгожданное продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

А в магазине Epic Games Store сейчас дарят малоизвестную игру с рейтингом 93%. Это инди-адвенчура о путешествии на парусном судне по огромному процедурно генерируемому миру.

Вас также могут заинтересовать новости: