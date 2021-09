Больше не типичная подростковая драма. Обзор Life Is Strange: True Colors

Life Is Strange: True Colors – новое интерактивное кино, которое отошло от подростковых историй. Разработчики постарались представить взрослую драму и потрудились над реализацией геймплея. Что получилось в итоге — читайте в обзоре УНИАН.

С чем у пользователей ассоциируется Life Is Strange? В лучшем случае — с неплохой подростковой историей с несколькими неожиданными поворотами и приятным геймплеем, в основе которого лежит взаимодействие с интерактивными точками. А в худшем – с повторяющимися задачами в игровом процессе и неработающим сюжетом, где ощущаются явные перегибы с сантиментами и продвижением современной повестки.

К первой категории относится дебютная часть франшизы, а ко второй — ее сиквел. За создание обоих проектов отвечала французская студия Dontnod Entertainment. А вот ответвление Life Is Strange: Before The Storm по качеству стоит примерно посередине между номерными играми. Оно в целом получилось достойным, но обладало проблемами с демонстрацией отношений между персонажами и отдельных драматических событий. За спин-офф отвечала Deck Nine Games, которой издательство Square Enix доверило создание следующей части серии — Life Is Strange: True Colors.

Мы в редакции УНИАН были настроены немного скептически по отношению к проекту и ожидали увидеть Before The Storm, только в другой обертке. Именно поэтому вам не передать, какие у нас были выражения лиц после прохождения игры. В обзоре ниже мы расскажем, чем именно подкупает Life Is Strange: True Colors.

Завязка бьет под дых

Прошло восемь мучительных лет, с тех пор как главная героиня Алекс Чэнь попала в интернат. Девушка повзрослела и готова отправиться к своему старшему брату Гейбу, который живет в небольшом городке Хейвен-Спрингс в штате Колорадо. Их разлучили еще в малом возрасте из-за семейных проблем. Алекс побывала у нескольких приемных родителей, но ни у кого не задерживалась на долгое время. А Гейб отсидел срок в колонии для несовершеннолетних, после чего осел в Хейвен-Спрингс. Долгое время он искал сестру и наконец-то сумел с ней связаться.

Сразу после приезда Алекс начала осваиваться в городке. Она познакомилась с немногочисленными жителями Хейвена и вспомнила, как хорошо иметь брата. Добрый и улыбчивый Гейб всячески старался поддерживать главную героиню — стать для нее опорой после интерната. И у него это отлично получалось, пока не случился некий инцидент. Брат Алекс погиб, причем в той ситуации, которая не должна была произойти. Главная героиня потеряла единственного родного человека и твердо решила разобраться в обстоятельствах его смерти. Для этого девушка начала применять свою повышенную способность к эмпатии — сверхъестественную силу, которую она всю жизнь ненавидела.

Все на своих места

Сразу скажу, что сюжет Life Is Strange: True Colors на две головы лучше, чем в любой из предыдущих частей. История получилась эмоциональной, драматической и в то же время приземленной. Проблемы персонажей и конфликты между ними всегда будут понятны игроку, ведь с ними легко столкнуться в реальной жизни. Например, бабушка не хочет рассказывать о своей болезни внучке, чтобы та спокойно уехала на учебу. Мать злится на сына, так как его непослушание привело к беде. Полицейский боится давления со стороны властей, а потому принимает не самые справедливые решения. Life Is Strange: True Colors постоянно моделирует ситуации, которые удается понять с точки зрения разных персонажей.

Сюжет также не стесняется рассуждать на сложные темы. Он прекрасно показывает, насколько тяжело живется сиротам в интернатах. Местами история затрагивает слепую американскую Фемиду, которая прогибается под влиятельными людьми. Разработчики не забыли высказаться и о корпоративном мире, перемалывающем людей.

Личных, но не менее важных тем Life Is Strange: True Colors тоже не стесняется. Можете счесть это банальщиной, но некоторые эпизоды игры проникали мне в вены, а оттуда — в самое сердце. Я был поражен тем, как Deck Nine в естественной и ненавязчивой манере показывает важность дружбы и заботы о близких. Разработчики, будто поселяются внутри пользователя, легкими движениями рук отметают всю шелуху, а потом показывают, что самое главное в жизни.

К реализации персонажей тоже нет никаких претензий. Это обычные люди с багажом прошлого и комплектом мечтаний, переживаний и забот. В их существование легко поверить, ведь герои прописаны в соответствии с общим приземленным тоном True Colors. Разговаривают они тоже естественно — диалоги никогда не отдают фальшью, а если персонажи ругаются, то, только чтобы выразить свои эмоции.

Акцентировать внимание хочется и на сюжетных поворотах. В двух моментах от неожиданного развития событий у меня непроизвольно открывался рот. Поначалу детективная линия кажется простой и предсказуемой, но ближе к концу она прекрасно раскрывается. Однако тут же хочется отметить, что твисты порождают логические нестыковки. Это первая проблема сюжета, а вторая — старые привычки Deck Nine. Порой игра слишком сильно погружается в сантименты и начинает прямолинейно давить на жалость. Упомянутые недочеты хоть и заметны, но о них быстро забываешь на фоне всех достоинств сюжета.

С эмпатией шутки плохи

Отдельно следует упомянуть про вариативность повествования. На протяжении всего прохождения игроку придется принимать решения. Часть из них ни на что не влияют, другие создают развилки, которые не меняют результат, а от третьих зависит концовка. Выбор из числа последних присутствует в каждой главе, и он всегда самый трудный. Пользователю придется неоднократно вариться в сомнениях, ведь на кону будет судьба Алекс и других персонажей, к которым успеваешь прикипеть.

В большинстве случаев варианты решений основываются на информации, которую главная героиня узнает с помощью сверхъестественных сил. Она способна считывать эмоции людей, будто бы свои. А особенно сильные чувства окружающих непроизвольно охватывают Алекс, что нередко приводило к срывам и проблемам в интернате. При прохождении девушка постепенно меняет отношение к собственным навыкам и учится использовать их во благо.

На геймплейном уровне механика реализована просто: игрок активирует силу и видит вокруг человека ауру одного из четырех цветов. Красный означает гнев, голубой — печаль, фиолетовый — страх, а золотистый — радость. Когда Алекс погружается в эмоциональное состояние какого-то героя, то должна выяснить его причины и попытаться помочь. Обычно процесс сводится к поиску зацепок, которые разблокируют новый виток диалога.

Не просто интерактивное кино

Механика с применением сил главной героини не стала центральной особенностью игры. Ее можно было углубить – сделать процесс помощи персонажам более интересным и вариативным. Например, создать не настолько явные улики и добавить возможность провала в такие моменты, чтобы пользователь ощущал ответственность. Однако даже при такой реализации основной механики геймплей все равно хочется хвалить.

На базовом уровне игровой процесс заключается в ходьбе и взаимодействии с интерактивными точками. Изучение окружения позволяет узнать много полезной информации о мире и некоторые критически важные сюжетные детали. Их даже стоило бы вынести в основную историю, чтобы не нарушать целостность. А еще взаимодействие с предметами и персонажами позволяет поучаствовать в небольших заданиях. Например, в парке стоит орнитолог, высматривающий птицу. Алекс может показать, в каком месте нужно продолжать наблюдение, и пользователь получит достижение. Это отличный подход, который хорошо работает на разнообразие, но главная заслуга геймплея — постоянная смена ситуаций и наличие мелких механик.

В одном из моментов игрокам дадут провести несколько матчей в настольный футбол, а в другом фрагменте — стать участником живой ролевой игры с пошаговыми сражениями и вариативными квестами. Ее реализация гарантированно понравится всем пользователям.

Жаль только, что не из всех эпизодов разработчики выжали максимум. Например, в первой главе есть этап, где явно напрашивается мини-игра с поиском объектов окружения по картинке. А еще Life Is Strange: True Colors не помешала бы возможность исполнять мелодии на гитаре, как в The Last of Us Part II, ведь Алекс с детства "дружит" с этим инструментом. Но в целом Deck Nine приложила немало усилий, чтобы ее новая игра не стала интерактивным кино с одноклеточным геймплеем.

Ощущение уюта

Выглядит Life Is Strange: True Colors сногсшибательно. И нет, причина не в передовой графике. Объекты в ней как раз наоборот — не блещут множеством полигонов. За изумительный внешний вид отвечает цветастая стилистика с тонким сочетанием насыщенных красок. Разработчикам удалось передать уютную атмосферу Хейвен-Спрингс — маленького городка посреди гор, где все друг друга знают. Местами Deck Nine с такой любовью показывает это поселение, что невольно возникает желание отправиться туда через экран монитора.

По технической части Life Is Strange: True Colors отполирована до блеска. У меня случился только один мелкий баг в заставке — персонаж стал в Т-позу, но потом быстро принял правильное положение. А вот реализация DualSense в проекте не впечатляет. Вибрации слишком сильные и точечно не отрегулированы, тогда как адаптивные триггеры при использовании способностей Алекс чересчур дребезжат.

Выводы

Life Is Strange: True Colors обязательна к покупке для всех игроков, которые любят отличные сюжеты и не имеют ничего против интерактивного кино. Творение Deck Nine проходится за 8-10 часов едва ли не на одном дыхании, оставляя после себя только приятное послевкусие. И даже геймплей, который в таких проектах всегда отодвигается на задний план, разработчики попытались сделать разнообразным и увлекательным. Надеюсь, в будущем именно Deck Nine продолжит развивать серию Life Is Strange.

Оценка УНИАН: 9

Назар Степорук

