Обе новинки назвали чуть ли не лучшими играми в своих сериях.

На этой неделе выходит сразу две игры по культовым японским франшизам. Речь о Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8) и Tekken 8, релиз которых намечен на 25 и 26 января соответственно.

Игровые СМИ начали публиковать рецензии, в которых наперебой расхваливают новинки, выставляя им высокие оценки и называя "лучшими играми в серии". На сайте-агрегаторе OpeCritic средняя оценка Infinite Wealth и Tekken 8 составляет внушительные 90 баллов из 100.

К главным плюсам Infinite Wealth журналисты отнесли интересный сценарий, события которого, впервые в этой франшизе, происходят за пределами Японии, продуманные второстепенные квесты, а также боевую систему, которую разработчики серьезно улучшили по сравнению с предыдущей частью.

Дополнительно отмечается, что новая часть является самой масштабной во франшизе, а на ее прохождение у геймеров уйдет порядка 70 часов.

Что касается Tekken 8, то журналисты в целом практически единодушно назвали ее лучшей частью в серии. Давние фанаты файтинга определенно останутся в восторге, а новички, вероятно, смогут влиться в большую компанию фанатов жанра.

"Tekken 8 – это шедевр. Причем неважно, фанат ли вы файтингов или нет – эта игра должна быть частью библиотеки любого геймера, вне зависимости от уровня навыков или жанровых предпочтений", – говориться в одном из обзоров.

Tekken 8 будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5. В свою очередь, Infinite Wealth также заглянет на прошлое поколение PS4 и Xbox One.

Как УНИАН уже писал, игровой 2024-й начался с триумфального возвращения "Принца Персии". Некоторые журналисты даже назвали ее из лучших представителей жанра. А для владельцев PS5 ранее в этом месяце вышел ремастер The Last of Us Part II.

