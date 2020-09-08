Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября на Nintendo Switch / фото nintendo.com
Компания Nintendo представила Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквел знаменитой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра расскажет о событиях, которые произошли за 100 лет до пробуждения Линка.
Трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity
О чем Hyrule Warriors: Age of Calamity
Hyrule Warriors: Age of Calamity расскажет о Великом Бедствии – событии, которое погрузило весь Хайрул (мир игры) во тьму.
- Действия игры развернутся за 100 лет до сюжета The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игроки примут участие в масштабных сражениях в знаковых местах Хайрула до того, как они превратились в руины.
- В Hyrule Warriors появятся знакомые герои из The Legend of Zelda: Breath of the Wild, включая Линка и Зельду;
- В игре будут и другие персонажи, среди которых четыре Воина, отдавшие свою жизнь за принцессу;
- Геймплей Hyrule Warriors делает упор на комбинации ударов и использование уникальных способностей бойцов;
- Помимо сражений с ордами врагов в игре можно будет разгадывать головоломки, открывать новые способности, крафтить оружие из собранных материалов и использовать силу артефакта –Камня шиика.
- Игру можно будет пройти как одному, так и в кооперативе, рассчитанном на двух человек.
Релиз Hyrule Warriors: Age of Calamity состоится 20 ноября на консоли Nintendo Switch. Те, кто оформит предварительный заказ, получат бонусное оружие для Линка под названием Lucky Ladle.