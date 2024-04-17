Начать играть в самурайский экшен получится уже с GeForce GTX 960, ну а чтобы насладиться всеми красотами ПК-версии, потребуется RTX 4080.

Ghost of Tsushima, один из последних крупных эксклюзивов PlayStation 4, уже в мае заглянет на ПК. Ровно за месяц до релиза Sonу обнародовала системные требования самурайского экшена, за который отвечает студия Nixxes Software. В их послужном списке ПК-версии Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man и Miles Morales, поэтому за производительность переживать не приходится.

Начать играть в Ghost of Tsushima получится уже с видеокартой GeForce GTX 960, но придется довольствоваться разрешением 720p и 30 кадрами. Ну а чтобы насладиться всеми красотами ПК-версии Ghost of Tsushima потребуется GeForce RTX 4080.

Минимальные – 720p и 30 fps

ОС: Windows 10 (64-битная)

Windows 10 (64-битная) Процессор: Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1200 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 5500 XT Место на диске: 75 ГБ (рекомендуется SSD)

Средние – 1080p и 60 fps

ОС: Windows 10 (64-битная)

Windows 10 (64-битная) Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT Место на диске: 75 ГБ (SSD)

Высокие – 1440p и 60 fps или 4К и 30 fps

ОС: Windows 10 (64-битная)

Windows 10 (64-битная) Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 Место на диске: 75 ГБ (SSD)

Максимальные – 4К и 60 fps

ОС: Windows 10 (64-битная)

Windows 10 (64-битная) Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT Место на диске: 75 ГБ (SSD)

Ghost of Tsushima — системные требования

Но это не все. "Призрака Цусимы" – первая игра Sony на ПК, в которой используется новый оверлей PlayStation, включающий ваш список друзей, трофеи, настройки и ваш профиль. А владельцы PlayStation и ПК-геймеры смогут поиграть в игру вместе в кооперативном режиме Legends.

Добавим, что на ПК выйдет полная версия игры в виде комплекта Director’s Cut, включающий все ранее вышедшие дополнительные материалы. Также компьютерный порт получит различные улучшения, включая неограниченную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов и технологии NVIDIA DLSS 3.

ПК-версия Ghost of Tsushima: Director’s Cut выйдет уже 16 мая, в Steam и Epic Games Store открыты предзаказы. Стоимость игры – 1699 гривен.

Кратко о Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima — это приключенческий экшен в открытом мире от студии Sucker Punch. Действия игры разворачиваются в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен агрессорами.

Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби. Игра дебютировала в июле 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4, а позже добралась до PlayStation 5.

На агрегаторе рецензий OpenCritic экшен Ghost of Tsushima получил 84 балла от прессы и 9,3 балла от пользователей на основе более чем 15 тысяч отзывов.

Вас также могут заинтересовать новости: