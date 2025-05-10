Анонс может произойти уже в этом месяце с релизом ближе к осени.

Надежный инсайдер billbil-kun подтвердил информацию, которая и так не была каким-то особым секретом – God of War Ragnarök станет одной из следующих игр Sony, портированных на компьютеры.

Сообщается, что ПК-версию должны анонсировать до конца мая – вероятно, на предстоящей презентации PlayStation Showcase, которая, по данным нескольких инсайдеров, пройдет в ближайшие недели.

Что касается других деталей и возможной даты выхода God of War: Ragnarok на ПК информации пока нет, но, как правило, с момента анонса до релиза проходит не больше 5-6 месяцев. Поэтому, скорее всего, Кратос заглянет на компьютеры уже этой осенью. Напомним, предыдущая часть, God of War (2018) вышла на ПК в январе 2022 года.

Sony в последние несколько лет активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Ранее в марте этого года Horizon Forbidden West добралась до персональных компьютеров, а 16 мая выходит Ghost of Tsushima – здесь можно посмотреть системные требования экшена.

По слухам, до конца 2024 года на ПК также выйдут Demon's Souls и Gran Turismo 7. А супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 доберется до ПК в начале 2025 года. Еще в Sony якобы обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

God of War Ragnarök — что нужно знать об игре

Это продолжение God of War 2018 года – мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии. По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего.

God of War Ragnarök вышла на PS4 и PS5 в ноябре 2022. Игра ожидаемо получила наивысшие оценки от критиков и считается одной из лучших в истории PlayStation.

В декабре для игры вышло бесплатное дополнение-рогалик "Вальгалла", за прохождение которого открывается скин молодого Кратоса из первых частей God of War.

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