Вирус, зомби и метро: что мы узнали из демоверсии ремейка Resident Evil 3

Немезис все еще пугает.

Вчера, 19 марта, пользователи PlayStaion 4, Xbox One и ПК получили возможность поиграть в демоверсию ремейка Resident Evil 3: Nemesis. Оригинальную игру многие по праву считают лучшей частью легендарной серии компании Capcom.

Первая половина игры 1999 года воспроизводит события, произошедшие за сутки до событий Resident Evil 2 (успешный ремейк которой вышел в прошлом году), вторая же половина повествует о событиях, произошедших через два дня. Игра показывает подробности заражения T-вирусом жителей города Раккун-Cити, рассказывает о судьбах некоторых выживших и заканчивается в тот момент, когда город перестает существовать.

Сюжет

В начале демо ремейка Resident Evil 3 мы видим встречу офицера "S.T.A.R.S." Джилл Валентайн с Карлосом Риверой и остальными солдатами UBCS в метро. Цель собравшейся команды - подать электричество и запустить вагон, чтобы эвакуировать выживших людей из зараженного города.

Для этого Джилл нужно выбраться из метро на улицы Раккун-Сити, которые кишат зомби. В отрезке, доступном в демоверсии, перед нами стоит одна задача: избавиться от огненной преграды, которая не дает добраться до подстанции.

Атмосфера

С первых минут игры мы погружаемся в настроение, заданное прошлогодней Resident Evil 2. Отличие в том, что в RE2 на игрока давила неизвестность и изоляция, здесь же - страх перед монстрами, затаившимися буквально в каждом закоулке города.

Графика и внимание к деталям в игре на высшем уровне. Даже в коротком демо можно оценить, как кропотливо в ремейке проработан Раккун-Сити с его разрушенными улицами, магазинами, аптеками и кафе. В метро даже можно заметить несколько плакатов, которые показывают нам дату выхода полной версии Resident Evil 3 - 3 апреля.

Геймплей

Управление Джилл несколько отличается от управления Клэр Редфилд и Леоном Кеннеди в Resident Evil 2. Ее движения кажутся более медленными, поэтому в начале возможны трудности при переходе от бега к прицеливанию. Впрочем, к этому привыкаешь уже после нескольких убитых зомби.

Все классические моменты из оригинальной игры присутствуют и в ремейке: взрывающиеся бочки, нехватка боеприпасов, порох и увороты от зомби - во время последних теперь замедляется время.

Немезис

Главный антагонист игры пугает (конечно, не так сильно, как пугал ребенка младшего школьного возраста в 1999 году), и это радует. В ремейке Resident Evil 2 Тиран становился предсказуемым и в итоге вызывал раздражение, а не страх. Действия Немезиса же пока кажутся более внезапными, и он может добраться до Джилл практически где угодно. Сама игра предупреждает нас о том, что убить его невозможно, поэтому единственный выход - бежать. Впрочем, есть способы выбить Немезиса из равновесия, тем самым выиграв небольшое количество времени.

Вердикт

На прохождение демоверсии ремейка Resident Evil 3 у нас ушло немногим более 30 минут, которых хватило, чтобы понять, что игра точно понравится тем, кто оценил ремейк второй части серии. Будем надеяться, что полная версия сможет до конца удерживать атмосферу страха и безысходности, а Немезис не станет очередным надоедливым монстром.

Даже если вы не собираетесь приобретать Resident Evil 3, попробуйте пройти демку. Спасаться в игре от зомби и других монстров в охваченном вирусом городе во время карантина - такое нарочно не придумаешь.