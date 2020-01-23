В Overwatch не будут вводить систему блокировки персонажей

Вице-президент Blizzard Джефф Каплан опроверг слухи.

На днях в Twitter один из пользователей сообщил, что в Overwatch появится система бана персонажей, когда игроки смогут блокировать неугодного героя перед началом матча. Эта информация распространилась на форуме игры и ее вынужден был прокомментировать вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан.

Каплан отметил, что такие слухи появляются из-за того, что игроки пытаются понять, как бороться с застоем «меты». Он заявил, что эту проблему разработчики стараются решать путем частых балансных правок персонажей. Однако, добавил, что в будущем возможно им придется ввести механику банов.

«Когда я слышу разговоры о банах героев, то обычно они вращаются вокруг нескольких причин. Многим людям не нравится, что мета стоит на месте. Они верят, что с помощью банов можно изгнать метовых героев, тем самым влияя на саму мету. Такие пользователи воспринимают стабильную мету, как нечто плохое. Некоторые люди расстроены балансом определенных героев. Этим игрокам нужна система банов, чтобы блокировать персонажей, которые им не нравятся или против которых они не хотят играть.

Как разработчики мы понимаем, что игроки хотят, чтобы мета постоянно менялась. Но добавление механики банов вряд ли этому поспособствует. По опыту других игр можно сказать, что просто появляется другая мета — мета банов. Ее главным недостатком является то, что игроки часто вступают в разногласия друг с другом, когда кто-то из их команды выступает против запрета метовых героев. В итоге, с метой банов вы получите такое же разочарование, что и с застоявшейся метой», - резюмировал Каплан.

Еще одной причиной, по которой разработчики не хотят вводить систему блокировок персонажей является то, что авторы Overwatch все еще пытаются ускорить процесс поиска матчей. А ввод банов перед началом каждого раунда увеличил бы время всего матча, а соответственно и поиск матчей для других игроков.

В ответ на это, пользователи предложили Каплану уменьшить 40-секундное время перед каждым раундом, которое отведено для выбора персонажа. Игроки утверждают, матчи от этого станут быстрее.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.