Из-за карантина фондовые индексы стран Западной Европы ушли в минус

Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, 31 июля, и завершили июль в минусе.

Об этом сообщает MarketWatch.

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Коронавирус

Отчеты компаний не смогли развеять опасения по поводу восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.

Падение индекса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая.

Германский DAX опустился на 0,54% - до минимума с 1 июля, французский CAC 40 - на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 - 1,7%.

Хронология событий

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

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